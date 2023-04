Tien minuten alles geven: de do's & don'ts van Red Bull Four 2 Score

Red Bull Four 2 Score Nederland Red Bull Four 2 Score is een nieuw wereldwijd 4-tegen-4-voetbaltoernooi. Memphis Depay daagt zes captains uit om de beste teams samen te stellen en het op 9 juni in Rotterdam tegen elkaar op te nemen.

kon het nauwelijks bijhouden. De spits van het Nederlands elftal was in Madrid als commentator aanwezig bij de allereerste Four 2 Score-wedstrijd, maar miste tijdens zijn introductie het openingsdoelpunt na amper twaalf seconden.

"Laten we checken wat ze in petto hebben… Shit, I lost it already. Dit spel gaat snel." Zelfs

Memphis Depay tijdens Red Bull Four 2 Score wedstrijd in Madrid

waar skills belangrijker zijn dan ooit. Voetballers spelen op een klein veld 4-tegen-4-wedstrijden. Be prepared, want elke game duurt maar tien minuten. Een keeper is er niet, doelpunten in de eerste en laatste minuut tellen twee keer.