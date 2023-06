Red Bull Four 2 Score Nederland Red Bull Four 2 Score is een nieuw wereldwijd 4-tegen-4-voetbaltoernooi. Memphis Depay daagt zes captains uit om de beste teams samen te stellen en het op 9 juni in Rotterdam tegen elkaar op te nemen.

Red Bull Four 2 Score daagde voetballers uit om op een klein veld in de Schiecentrale hun skills te tonen tijdens een 4-tegen-4-wedstrijd. Een game duurt 10 minuten, er is geen keeper, en doelpunten in de eerste en laatste minuut tellen dubbel. Score when it matters dus! Alle zes teams speelden 1 keer tegen elkaar. In totaal speelde elk team dus vijf wedstrijden. De nummer 1 en 2 van de competitie namen het tegen elkaar op in de felbegeerde finale. Team Edwards won uiteindelijk de finale en vertegenwoordigt Nederland deze zomer tijdens de World Final in Leipzig.