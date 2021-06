Red Bull Racing Honda ontmoet de Praagse cultuur op een bijzondere manier

Het was geen gewone strijd tussen de snelheidsduivels. Terwijl de RB7 op de korte baan in topsnelheden haalde, zette Šonka zijn Extra 300SR-toestel op zijn kop voor een hartverlammende omgekeerde vlucht, vol gas, enkele meters boven de F1-auto en met de piloten bijna oog in oog.

Showcasing the beauty of the country and the Red Bull Racing RB7

The sun begins to set on an epic journey

Making some serious noise in the countryside

Opening up the throttle in Bratislava

It's not every day an F1 car goes past your window

Voormalig Red Bull Racing coureur Coulthard zei: "Het mooie aan deze film is dat het allemaal echt is. Als het vliegtuig maar een paar meter boven de RB7 hangt en ondersteboven is, dat is echt, dat is de vaardigheid van Martin. Hij is een professional in hart en nieren.

