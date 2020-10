1. De podcast van de Universiteit van Nederland.

Even wat anders dan je wekelijkse leerstof. In deze podcast geven wetenschappers antwoorden op vragen als "Waarom duren ongemakkelijke momenten zo lang", "Hoe kun je iemand overtuigen met maar één woord?" en "Waarom wordt de aarde steeds zwaarder?"

De podcast luister je hier:

2. De afspeellijst voor full focus.

Geen concentratie ? Probeer deze afspeellijst eens te luisteren tijdens het studeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek je concentratie een boost kan geven!

3. Voor de skere student: leren beleggen.

Tweede week van de maand en net nog genoeg voor een pasta pesto? In deze podcast leggen ze uit hoe je als student nu al kunt beleggen! Motivation for later.

4. De Psychologie van Succes Podcast

Succes? Dat moet je hebben. In deze podcast geven Albert Sonnevelt en Tonny Loorback wekelijks antwoord op vragen over gedachten, het doorbreken van patronen, uitdaginen en obstakels in je leven èn de weg naar succes.

5. De Leven Zonder Stress Podcast.

Een leven zonder stress. Dat zou lekker zijn. In deze podcast luister je gesprekken met auteurs, coaches en sprekers over stress, geld, stagus, ego, werk, plezier, relaties en ga zo maar door. In need of a stress relief als je door de bomen je deadlines niet meer ziet?

6. De Motivational Speeches podcast.

The name says it all: deze podcast voorziet je van dagelijke motivational talks. Even motivatie kwijt? Wie weet helpt deze podcast je wel.

7. De Motivation Mix afspeellijst.