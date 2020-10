10 FunX talenten die opblazen

FunX is een van de plekken waar je als nieuw talent gelijk opvalt bij het grote publiek en een jury van OG’s. De samenstelling wisselt. Onder andere F1rstman, Ir Sais, Architrackz, Mani, Vic9 en Jayh velden al hun oordeel.

Meedoen betekent niet dat je het sowieso gaat maken, en omgekeerd winnen niet alle getalenteerde artiesten. Vaak worden zij alsnog opgepikt, en komt hun carrière (mede door hun optreden bij FunX) in een sneltreinvaart. 10 succesvolle artiesten die je nog kent van de talent of future sessies bij FunX.

1. Lavils

Eind vorig jaar viel overal de naam Lavils. Alleen, er was nog nauwelijks muziek van haar. Wel was er een sessie van haar bij FunX, samen met Nate. Gelukkig heeft ze inmiddels een EP én een videoclip gedropt en is het heel duidelijk dat Lavils de hoge verwachtingen inlost.

2. Romeo Donk

Hij was eerder FunX Talent-finalist, en nu heeft Romeo Donk een hit aan de zijde van I am Aisha. Met Zanku (en daarvoor al met Till We Meet Again) speelde de melodische rapper zichzelf in de kijker bij een breder publiek. En terecht.

3. Sarita Lorena

Je kent haar van de bachata-hit met Ronnie Flex (Haal Me Naar Boven) en haar andere latin trap bangers, maar voor de grote moves nam ze deel aan FunX Talent: Vibes. Ze flipte daar I Like It van Cardi B als een latina bazin, en de rest is geschiedenis.

4. SXTEEN

FunX Talent-finalist SXTEEN brak het internet met zijn deelname aan Talent: Vibes. Zijn Kanye en Lil Pump cover maakte iedereen aan het lachen en bij de ode aan zijn oma pinkte menig kijker een traan weg. 2.4 millie views en een sign bij Frenna’s 777-label later gaat het heel steady met het muzikale pad van de rapper met zijn spraakmakende lyrics.

5. Flori Del Pino

De prijs voor FunX Talent Summervibes ging vorig jaar weliswaar aan haar neus voorbij, maar Flori Del Pino’s carrière gaat sindsdien wel hard. Ze heeft tracks uitgebracht met F1rstman en samengewerkt met o.a. Rolf Sanchez, Yellow Claw en Afro Bros. De jonge zangeres uit Barcelona heeft haar zinnen dan ook op werelddominantie gezet.

6. Yann0

Vorige zomer won Yann0 FunX Talent: Summer Vibes en sindsdien gaat zijn track Ferrari met producer Puri door het dak. Ook de tracks die hij daarna uitbracht konden op veel nieuwe streams en fans rekenenen. Hij wordt de Nederlandse Maître Gims genoemd, een hele treffende vergelijking en een voorbode voor groots succes.

7. DØS

Watsgaande met DØS? Na de cloud rap looks, inclusief lean-kleurige vlechten, was het tijd voor een nieuwe start. DØS is fresh als zijn raps, en dat weten zijn fans allang, al sinds die allereerste FunX Talent cover.

8. Pjotr

Dit jonge taptalent doet denken aan Snelle, maar we doen hem tekort als het bij die vergelijking blijft. Pjotr is gewapend met bars voor maanden en zijn tong is geslepen, oordelen ook de vele fans. De 200K views op deze sessie is dan ook meer dan verdiend.

9. Nate

Nathan Taverne aka Nate is een 20-jarige zanger en rapper uit Den haag. In 2018 deed hij mee met FunX Talent. De cover 4/5 ging lekker en met Losjes scoorde hij meer dan 300.000 streams op Spotify. Nu hij zijn eigen sound gevonden heeft kunnen we binnenkort een EP verwachten die ongetwijfeld viraal gaat.

10. Sammie Sedano