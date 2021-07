Op donderdag 15 en zondag 18 juli is de KNVB Campus decor voor dit toernooi. De Future of Football Cup staat voor snelle en energieke wedstrijden. Tijdens het toernooi worden vijf spelregels aangepast om daarmee het effect te bekijken op wedstrijden van topniveau. Door de regels aan te passen wordt gekeken wat dit qua intensiteit doet met spelers en qua aantrekkelijkheid voor toeschouwers. We kijken naar de toekomst van het voetbal!