Om 11 uur trapten Jong AZ en RB Leipzig Onder-19 af voor het eerste duel. Met de nieuwe spelregels valt het al direct op dat het voor de kijkers en spelers veel moeilijker is om een moment te verslappen. Waar bij het reguliere voetbal genoeg dull moments zijn waarop het voor de kijker aantrekkelijk is om even de telefoon erbij te pakken of de concentratie te verliezen, is dit met de nieuwe spelregels bijna onmogelijk. Het blijft gedurende de hele wedstrijd boeiend.

Vooral het intrappen in plaats van ingooien werd al snel goed benut door allebei de ploegen. Zo was in de beginfase te zien dat een speler van RB Leipzig de bal snel neerlegde op de zijlijn en vanuit daar direct een voorzet gaf richting het zestienmetergebied. Normaal levert lang niet iedere ingooi een kans op, maar met deze regel kan het bij een uitbal direct gevaarlijk worden. Ook in de tweede helft was hier een duidelijk voorbeeld van te zien. Leipzig slingerde de bal voor het doel vanaf de zijlijn, waarna deze direct tegen de touwen werd gekopt. Er werd hierbij slim gebruik gemaakt van de regel, alleen ging het feestje niet door omdat de bal niet volledig stillag.

Met de nieuwe regels is er ook de mogelijkheid om de bal vanaf de zijlijn of bij een vrije trap zelf in te dribbelen. Ook hier maakten de spelers dankbaar gebruik van, waardoor het speltempo behoorlijk hoog lag. Verschillende spelers waren zo slim om te doen alsof ze iemand gingen inspelen, om vervolgens na een lichaamsschijnbeweging zelf het veld in te dribbelen. Vooral handige aanvallers kunnen hier de vruchten van plukken door direct bij een uitbal aan het dribbelen te slaan. ‘Nu kun je lekker direct door en je mannetje passeren’, sprak AZ-aanvaller Richonell Margaret na afloop. ‘Die indribbel mag er van mij wel inblijven.’

Waar in de eerste helft nog helemaal geen gele kaart viel, kon deze regel in de tweede helft pas worden getest. Jong AZ was vlak na rust op voorsprong gekomen door een penalty, maar de krachtsverschillen kwamen pas overduidelijk aan het licht op het moment dat Leipzig zijn eerste gele kaart pakte. Waar in het hedendaagse voetbal een enkele gele kaart geen directe gevolgen heeft, levert dat op dit toernooi direct een tijdstraf van vijf minuten op. RB Leipzig-verdediger Valentin Siepler was de eerste van het toernooi die op het strafbankje moest plaatsnemen.

