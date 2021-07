Opvallende zaken en talenten tijdens de Future of Football Cup

LEES OOK: Spektakelvoetbal op geslaagde eerste dag Future of Football Cup

Wat vonden de hoofdrolspelers van de nieuwe regels?

‘Geen gedoe over tijdrekken’

Tijdrekken is geen optie © Marcel van Hoorn

Op de zondag stond de wedstrijd tussen AZ en Club Brugge onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Voor de camera’s van ESPN gaf hij aan dat de nieuwe regels even wennen waren, maar dat hij vooral heeft genoten van de zuivere speeltijd van twee keer dertig minuten. ‘Geen gedoe over tijdrekken’, zei hij na afloop met een tevreden glimlach op zijn gezicht. Vaak duurde een helft van dertig minuten zuivere speeltijd bijna net zo lang als de 45 minuten uit het reguliere voetbal. Zo stond een half uur aan zuivere speeltijd in de eerste helft tussen Club Brugge en AZ gelijk aan 44 minuten en 52 seconden. ‘Je ziet dat de wedstrijden qua duur ongeveer gelijk zijn’, ging de scheidsrechter verder. ‘Die zuivere speeltijd is harstikke mooi. Op deze manier gaat er geen tijd verloren.’

‘Een stuk zwaarder’

Drinkpauze © Marcel van Hoorn

Bijna alle spelers die na afloop voor de camera’s verschenen gaven aan dat de nieuwe regels een stuk intensiever voor ze waren. Vooral de regels van het inpassen en indribbelen zorgen ervoor dat het spel veel minder lang stilligt. De talentvolle voetballers gaven zichzelf bijna geen tijd om op adem te komen, omdat ze slim gebruik wilden maken van de nieuwe regels. ‘Ik vond het wel een stuk zwaarder, eerlijk gezegd’, zei AZ-aanvaller Richonell Margaret. ‘Omdat je steeds direct weer doorgaat.’ Dat ondervond ook PSV-middenvelder Isaac Babadi: ‘Het is zwaarder, je hebt iets minder rust. Maar het beviel me wel goed.’

‘De indribbel mag erin blijven’

Indribbelen mag ook © Marcel van Hoorn

Op de Future of Football Cup hadden de talenten de mogelijkheid om bij verschillende dode spelmomenten de bal weer in het spel te dribbelen. Zodra de bal over de zijlijn was en bij corners en vrije trappen mochten ze door middel van een self pass het spel weer in beweging brengen. Het verhoogde het tempo van de wedstrijden aanzienlijk en ook de spelers en trainers waren erg te spreken over deze nieuwe regel. ‘Ik vind het lekker dat je mag indribbelen’, zei AZ-talent Margaret. ‘Nu kun je lekker direct door en je mannetje passeren. Die indribbel mag er van mij wel in blijven.’

Ook AZ-trainer Maarten Martens zag het wel zitten in deze nieuwe regel. ‘Je ziet meteen de proactieve spelers’, zei hij na afloop van de eerste wedstrijd tegen RB Leipzig. ‘Iemand die een schijntrap doet en dan meteen gaat dribbelen. Ik zag meteen welke jongens er snel mee overweg kunnen. De jongens zijn er goed mee omgegaan.’

‘Tijdstraf wat lang’

Gele kaart betekent 5 minuten op de bank © Marcel van Hoorn

Tijdens het toernooi op de KNVB Campus moesten spelers na een gele kaart vijf minuten op het strafbankje plaatsnemen. Volgens Club Brugge-coach Rik de Mil heeft zo’n straf wel erg veel impact op een wedstrijd. ‘Die tijdstraf lijkt me iets te lang’, zei hij op de tweede dag van het toernooi. ‘Daar ben ik minder fan van, maar daar zijn misschien wat oplossingen voor te bedenken.’ AZ-trainer Martens, die overigens eerder bij Club Brugge samenwerkte met De Mil, kan zich wel vinden in de woorden van zijn landgenoot. ‘Misschien dat een straf van vijf minuten zuivere speeltijd wat lang is’, zei de voormalig speler van de Alkmaarders. ‘Daar kan misschien nog over worden nagedacht.’

Richard Sedláček was niet heel blij met zijn tijdstraf 😅 Wat vind jij? Is 5 min te lang? pic.twitter.com/yRo74sdCSf — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

Deze talenten stalen de show:

1. Isaac Babadi (PSV)

‘Ik richt me voor dit jaar op mijn debuut in PSV 1’, zei Isaac Babadi kort na zijn eerste wedstrijd op het toernooi tegen Club Brugge. De aanvallende middenvelder van PSV is pas zestien jaar, maar was een van de opvallende spelers op de Future of Football Cup. Op de openingsdag viel hij vooral op door de pass van het toernooi te geven. Hij dribbelde de bal het veld in en gaf vervolgens een prachtige bal met de buitenkant van zijn rechtervoet. In april zette het Nederlandse talent met roots in Sierra Leone zijn handtekening onder zijn eerste profcontract in Eindhoven. Ook in zijn tweede wedstrijd van het toernooi was Babadi met een aantal heerlijke solo’s een van de smaakmakers tegen SC Heerenveen. We gaan waarschijnlijk nog veel van hem zien.

👀 Isaac Babadi gaf vandaag een prachtige assist en heeft zijn ogen al op de toekomst. "Ik richt me nu op mijn debuut voor dit jaar in PSV 1" pic.twitter.com/8Vw2lIWXZu — ESPN NL (@ESPNnl) July 15, 2021

2. Iman Griffith (AZ)

De verdedigers van RB Leipzig en Club Brugge kregen weinig grip op AZ-aanvaller Iman Griffith. Met zijn snelle dribbels was het negentienjarige talent op het toernooi in Zeist haast ongrijpbaar. Het afgelopen seizoen speelde hij al negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong AZ en wie weet zien we hem dit jaar voor het eerst in de Eredivisie schitteren. In de eerste wedstrijd tegen RB Leipzig was de aanvaller al goed voor een doelpunt en tegen Club Brugge vond hij zelfs twee keer het net.

3. Noah Aelterman (Club Brugge)

Commentator Kees Kwakman zag het al helemaal zitten om Noah Aelterman snel ergens bij een Nederlandse club onder te brengen. Volgens de oud-prof is de twintigjarige Belg een meevoetballende spits die erg goed zou passen in het Nederlandse voetbal. Op de Future of Football Cup liet Aelterman ook zien een neusje voor de goal te hebben. In de eerste wedstrijd tegen PSV was hij goed voor een hattrick. Met een rake kopbal en twee onberispelijke penalty’s liet hij van zich horen. In de tweede wedstrijd tegen AZ kon hij zich minder laten gelden, maar dat kwam vooral omdat de Belgen weinig hadden te vertellen tijdens deze 6-0 nederlaag.

4. Yusuf Barasi (AZ)

Yusuf Barasi was het afgelopen seizoen goed voor vijf goals in twintig Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. Het was duidelijk zichtbaar dat de achttienjarige spits al relatief veel profminuten in de benen heeft. In de eerste wedstrijd tegen RB Leipzig liet hij zich al zien met twee doelpunten en vooral in het duel met Club Brugge toonde Barasi zijn klasse. Hij benutte een penalty en zijn actie bij de 4-0 was van grote schoonheid. Hij nam de bal prachtig aan om hem vervolgens schitterend over de uitkomende doelman van Club Brugge heen te stiften.

5. Ro-Zangelo Daal (AZ)

Pas zestien jaar is Ro-Zangelo Daal, maar toch konden de kijkers van het Future of Football Cup niet om hem heen. De kleine linksbuiten viel met zijn twee invalbeurten op bij de formatie uit Alkmaar. Vooral een kunststukje in de tweede wedstrijd tegen Club Brugge was er eentje voor de liefhebbers. In het zestienmetergebied draaide hij zich knap vrij met een trucje à la Zinedine Zidane. Oog in oog met de keeper schoot hij de bal ook nog even rustig binnen. Hij maakte met zijn jonge leeftijd nog geen minuten in het profvoetbal, maar er is een grote kans dat we volgend seizoen zijn eerste stappen in de Keuken Kampioen Divisie gaan zien.

6⃣ Jong AZ wint net als afgelopen donderdag met 6-0 op de Future of Football Cup. Ro-Zangelo Daal maakt op fraaie wijze de laatste treffer! pic.twitter.com/Di3YJ9uxlX — ESPN NL (@ESPNnl) July 18, 2021

Uitslagen:

Donderdag:

Jong AZ – RB Leipzig O19/O23 6-0

Club Brugge O19/O23 – Jong PSV 3-4

Zondag:

Jong AZ - Club Brugge O19/O23 6-0

Jong SC Heerenveen – Jong PSV 0-2

*Vanwege een hoog aantal blessures werd RB Leipzig op de tweede dag van het toernooi vervangen door SC Heerenveen.

Winnaar toernooi: Jong AZ

