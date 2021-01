2021 kan een enorm succesjaar worden voor de gamingindustrie. Het is namelijk het jaar dat we de eerste echte next-gen titels kunnen spelen op de Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5. Daarnaast komt Nintendo, de stille derde, hopelijk ook met een aantal mooie titels.

Wij kijken vooral uit naar de games waar we al wat meer van af weten, want het afgelopen jaar kunnen we toch wel het jaar van de trailers en teasers noemen. Dit zijn games die wij in 2021 gegarandeerd gaan spelen . Misschien wel iets te veel.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West is de opvolger van het immens populaire Horizon Zero Dawn. In het avontuur speel je in een post-apocalyptisch Verenigde Staten, namelijk in Utah, Nevada en Californië. Je kruipt in de huid van hoofdkarakter Aloy en moet het 'verboden Westen' verkennen. Grote iconische gebieden als Yosemite Park en San Fransisco zijn speelbaar in de jongste telg.

Volgens de Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games wordt het spel groter dan de voorganger en kunnen spelers rekenen op nog meer ruïnes van de oude beschaving. Eén van de grote toevoegingen is de mogelijkheid om te duiken . Gaan we de geheimen achter de machines onderwater terug vinden? Wij trekken onze badkleding alvast aan.

Horizon Forbidden West komt waarschijnlijk in de tweede helft van 2021 uit op de PlayStation 4 en 5.

Deathloop

Deathloop © Deathloop

Het team achter de Dishonored-series komen in 2021 met Deathloop; een spel waarin je constant eenzelfde tijdbeloop moet spelen. Het doel is om een aantal schurken uit te schakelen, maar er zitten ook platform- en puzzel-elementen in het spel. Het vechtsysteem wordt waarschijnlijk zeer uitgebreid, zoals we dat gewend zijn van Arkane Studios.

Wat opvalt aan Deathloop is de grafische stijl: een filmisch geheel dat doet denken aan een film van Quentin Tarantino . Een stijlkeuze die wij heel erg kunnen waarderen. Kunnen we die waardering ook nog uitspreken na de dertigste poging om alle vijanden uit te schakelen? De tijd zal het leren.

De releasedatum van Deathloop staat gepland op 21 mei 2021 . Het spel komt uit op de PlayStation 5 en PC.

Monster Hunter Rise

Monster Hunter: World © Capcom

Eén nieuwe Monster Hunter Game kan altijd op veel enthousiasme rekenen, en zeker bij gamers met een Nintendo Console. Het laatste Monster Hunter-spel kwam in 2018 alleen uit voor de Xbox One, PlayStation 5 en PC. Monster Hunter 4, dat op de Nintendo 3DS uitkwam, dateert alweer uit 2013.

Monster Hunter Rise is de nieuwste installatie uit de serie, die het net zoals Monster Hunter World over een andere boeg gooit. Een spel met een open wereld , waarbij spelers ook de lucht in moeten. Welke monsters spelers in de lucht tegenkomen is nog even afwachten, maar wij hebben er enorm veel zin in.

Monster Hunter Rise komt op 26 maart 2021 uit, exclusief voor de Nintendo Switch.

Diablo IV

Diablo IV is basically "Epic IV", really © Blizzard

Krijgen fans dit jaar dan eindelijk een nieuwe Diablo? Daar lijkt het wel op. Ontwikkelaar Blizzard geeft aan dat Diablo IV de beste componenten uit Diablo II en III gaat combineren. De nieuwste dungeon crawler action role playing game wordt geschikt voor zowel solo-spelers als groepen én Diablo IV wordt een open wereld-spel. Dat betekent dat je van de ene kant van de wereld naar de andere kant kunt rennen zonder laadscherm!

Blizzard laat zich daarnaast inspireren door haar fanbase en is heel erg open over de ontwikkeling rondom skill trees, classes, vaardigheden, items en loot. Een manier van werken die we niet eerder bij Blizzard gezien hebben, maar waar wij heel erg enthousiast van worden. Kom maar door!

Diablo IV moet dit jaar uitkomen op de PlayStation 4, Xbox One en PC. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Diablo IV ook een versie op de next-gen consoles.

Far Cry 6

Er is nog niet veel bekend over Far Cry 6, maar volgens geruchten op het internet gaat het waarschijnlijk om een prequel van Far Cry 3 . Dat betekent dat we meer te leren krijgen over antagonist Vaas, met name hoe hij zo knettergek is geworden. En mocht het internet er naast zitten, dan bevinden we ons in ieder geval in een tumultueus Cuba, met al haar pracht en praal.

Far Cry 6 is een game die alle kanten op kan. In een tijdperk waar vrijwel alle details over een product of game gelekt worden voor de release, zorgt dat voor een gezonde spanning. Wij kijken erg naar deze game uit, jullie ook?

Far Cry 6 komt dit jaar uit op de PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 en 5.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire Tokyo © Tango Gameworks

Ghostwire: Tokyo wordt ontwikkeld door Tango Gameworks, de studio die verantwoordelijk is voor de horrorseries The Evil Within. Niet zo gek ook, want de oprichter is niemand minder dan Shinji Mikami, die bekend staat als Mr. Resident Evil. Toch lijkt Ghostwire: Tokyo een andere weg in te slaan, met een focus op geesten en paranormale activiteit in een modern setting.

In Ghostwire: Tokyo zijn alle inwoners van Tokyo op magische wijze verdwenen. Geesten en andere onnatuurlijke wezens zijn de nieuwe bewoners en het is aan de speler om zich met bovennatuurlijke krachten te wanen in het nieuwe Tokyo. Ghostwire: Tokyo is geen horrorspel, maar een action-adventure spel met snelle gevechten.

Ghostwire: Tokyo komt dit jaar uit op de PC en PlayStation 5.

Halo Infinite

Een nieuwe Halo kan natuurlijk rekenen op enorm veel hype . Helaas liep de presentatie in het water, omdat het spel er niet geweldig uitzag. Zeker niet voor een next-gen titel. Toch kunnen we er niet omheen, want de Halo games zijn enorm iconisch, met name de eerste drie Halo games.

Ontwikkelaar 343 Industries lijkt terug te grijpen op de originele drie delen, waardoor fans toch wel enthousiast zijn. De meeste gamers spelen Halo om de gevechten , die er ook in Halo Infinite weer geweldig uitzien. Wie wilt er niet opnieuw in de schoenen van Master Chief staan? Wij wel.

Halo Infinite komt in de tweede helft van 2021 uit, waarschijnlijk in de herfst. Het spel wordt beschikbaar op de PC, Xbox One en Xbox Series X/S.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Wat is een nieuwe PlayStation zonder een nieuwe Ratchet & Clank? Juist, incompleet. Gelukkig komt Rift Apart dit jaar uit op de PlayStation 5. Het spel combineert klassieke Ratchet & Clank elementen met de nieuwe mogelijkheden van de PlayStation 5, met name de DuelSense controller. Dit is een spel waar je heerlijk aan de slag kan met de Adaptive Triggers.

Voeg daar bovenop de geweldige beelden die we al gezien hebben en Ratchet & Clank: Rift Apart kan zo maar eens de beste game van het jaar worden. Dat gevoel wordt versterkt door ontwikkelaar Insomniac, dat met het succesvolle Marvel's Spider-man en Sunset Overdrive de gamewereld verovert heeft.

Ratchet & Clank: Rift Apart komt dit jaar uit exclusief voor de PlayStation 5.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Nobody wants to visit this theme park © GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 is waarschijnlijk een game met één van de langste ontwikkeltijden ooit . Het spel werd aangekondigd in 2010 en zou een opvolger worden van S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Na tien jaar lang niets meer van S.T.A.L.K.E.R. 2 gehoord te hebben werd de game plots aangekondigd tijdens de Xbox Series X presentatie. Met als releasedatum 2021.

De enorme fanbase die de originele game had kan opgelucht ademhalen, want uiteraard gaan we weer door in de Chernobyl Exclusion Zone; een alternatieve geschiedenis waar Chernobyl als basis wordt gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Wij hebben onze geigerteller alvast in de aanslag. Nouja, eigenlijk al tien jaar. Schiet op!