Sommige talen zoals Japans of Arabisch zijn moeilijk te leren. Maar ook de wereld van esports kent genoeg termen waar mensen buiten het esportwereldje geen benul van hebben. Je hoeft tijdens jouw familie reünie echt niet met volle passie te vertellen over een zieke ace op jouw smurfaccount in Counter-Strike, want zelfs ome Leo met een Nintendo 64 thuis zal niks van jouw gebrabbel begrijpen.

Wij hebben de must-know esports begrippen op een rijtje gezet zodat iedereen in de familie eindelijk begrijpt waar je het over hebt.

MOBA/FPS/RTS

Voordat we beginnen aan specifieke termen moeten we beginnen bij de basis en dat is in dit geval de de verschillende soorten games:

RTS staat voor Real-time Strategy , een type game waarin de speler in real-time strategische beslissingen moet maken om de vijand te verslaan. Enkele bekende voorbeelden van RTS-spellen zijn Starcraft en Age of Empires II.

MOBA staat voor Multiplayer Online Battle Arena en is afgeleid van het RTS-genre. De speler moet in deze spellen de vijandelijke basis vernietigen. Bekende voorbeelden van MOBA’s zijn League of Legends en DOTA 2.

FPS staat voor First Person Shooter , een game genre waar je speelt vanuit het perspectief van de in-game personage en waarbij schieten centraal staat. Games in dit genre verschillen veel van elkaar. Bekende voorbeelden zijn Valorant en Counter-Strike.

Meta

Meta is een term voor de strategieën, wapens en personages die op dat moment in het spel succesvol zijn. De meta kan tussen verschillende updates van een game veranderen.

LAN

LAN staat voor Local Area Network waarin wordt verwezen naar een serie computers die in verbinding staan met elkaar. Denk daarbij aan een LAN-party waarmee je met vrienden samen op één locatie speelt. In esports refereert een LAN aan een offline toernooi op locatie zoals het beroemde Counter-Strike-toernooi ESL One Cologne in de LANXESS Arena in Keulen.

Objective

Objective is niets minder dan het doel waarvoor je strijdt in een videospel. In League of Legends is de objective om de Nexus (de basis van jouw tegenstander) te vernietigen. In Valorant is de objective als aanvallend team om alle tegenstanders uit te schakelen of de Spike (bom) succesvol te laten ontploffen.

Lag

Lag is de vertraging tussen jouw input en de actie die daarbij hoort. Vaak begint het spel dan te haperen of gaat alles trager. Dit gebeurt meestal bij een slechte computer of internetverbinding.

Frag

Een frag is niets meer en minder dan het scoren van een eliminatie . Deze term hoor je voornamelijk voorbijkomen in online wedstrijden door shoutcasters die commentaar geven op het spel.

Trade

Een trade is een situatie waarin de eliminatie van een speler van het ene team, direct wordt opgevolgd door de eliminatie van de aanvaller in het andere team. In feite heef je het verlies (één persoon minder) meteen op, of vanuit de aanvallende kant; valt je winst (één persoon meer) meteen weg.

AoE

AoE is afgekort van Area of Effect . Bepaalde aanvallen of spreuken in games zoals League of Legends werken in een bepaalde radius. Vaak is dit een cirkelvormig oppervlak rondom het personage. Als je niet in de AoE bevindt, krijg je geen schade of healing.

Farming

Farming is een tactiek waarin de speler computergestuurde personages in games zoals League of Legends en Dota 2 vernietigen om geld en xp te vergaren . Spelers farmen voornamelijk in het begin van een wedstrijd aangezien dat de veiligste tijd van het spel is om dit te doen.

Last Hit

Bij een Last Hit deel je, zoals de naam al doet vermoeden, de laatste slag uit om een minion (de computergestuurde personage) te vernietigen. Zoals we weten van het farmen zorgen eliminaties van minions voor geld en xp en dat heb je weer nodig om sterker te worden.

Gank

Een gank is simpelweg een eliminatie van één of meerdere vijanden. Deze term wordt eigenlijk uitsluitend in MOBA's gebruikt.

Buff

Buff is een term voor een verbetering in de statistieken van een personage of aanval.

Nerf

Bij een nerf worden de statistieken van personages of aanvallen juist verminderd . Dit gebeurt vaak na een update van het spel, waardoor ook de eerder genoemde meta verandert.

Eco & Force-buy

In FPS-titels zoals Counter-Strike is er een economisch systeem waarbij je geld verdient door eliminaties te scoren en de objective te voltooien. Als je weinig tot geen geld hebt, is het verstandig dat je een eco doet. Dit betekent dat je (bijna) niets koopt om geld op te sparen om in latere rondes wel weer alles te kunnen kopen.

Bij een force-buy koop je juist alles wat je kan kopen, ook al heb je weinig tot geen geld. Je hoopt dan het tij te keren met minimale uitgave . De kans bestaat dat je alles kwijt raakt en eindigt met een nog slechtere economie. Een risktante optie dus.

Ace

Een ace is als je alle personen van het vijandelijke team in je eentje uitschakelt. Dit komt het meest voor in FPS-titels zoals Counter-Strike en Valorant.

Smurf