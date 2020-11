Elke keer als je de mogelijkheid hebt om met een Formule 1 auto te rijden op een iconische bezienswaardigheid is bijzonder. Het was ongelooflijk om op de Bosporusbrug te rijden, denkend dat je in een oogwenk de grens van twee continenten oversteekt - gewoon geweldig! We vieren de terugkeer van de F1 in Turkije en het is tof dat dit samenvalt met de introductie van het AlphaTauri team en het modelabel. Persoonlijk vind ik de AlphaTauri kleding erg mooi, en het is een voorrecht om de kleuren ervan over de hele wereld te mogen dragen

Pierre Gasly Formula 1