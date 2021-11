01 Geschiedenis

Op 20 november gaat het weer gebeuren! 'S werelds beste big-air kitesurfwedstrijd, en de besten van het vak keren terug naar Zuid-Afrika voor Red Bull King of the Air . Hoe zijn we hier gekomen? Het is een verhaal dat tientallen jaren teruggaat en waarin een groot aantal persoonlijkheden zich heeft toegewijd aan de vooruitgang van de kitesurfsport.

De allereerste Red Bull King of the Air vond in 2000 plaats op de beroemde windsurfspot Ho'okipa op de Hawaïaanse eilandengroep Maui. In die tijd waren de kites ruw, krachtig en relatief gevaarlijk, en de riders wilden alleen maar de grootste airs maken. Naarmate het materiaal zich verder ontwikkelde en voor het publiek gemakkelijk verkrijgbaar werd, werd kitesurfen bekroond tot de "snelst groeiende watersport ter wereld".

Vijf jaar lang organiseerde Red Bull King of the Air het grootste eenmalige jaarlijkse evenement op een fenomenale plek, maar in werkelijkheid was het evenement in de laatste jaren op Ho'okipa een beetje "gewoon" geworden, toen kitesurfen zijn groeipijnen doormaakte en pro-riders wegtrokken van big air.

Nieuw materiaal maakte het een gemakkelijkere discipline en de elite van de sport concentreerde zich op het scherp van de snede qua stijl en techniciteit. Ironisch genoeg kwam het daardoor dat ze hun trucs steeds dichter bij het water gingen uitvoeren, net als wakeboarders.

Airton Cozzolino is er klaar voor om in 2021 weer mee te doen © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

Rond 2007, afgemat door de huidige kitesurfcompetitieformats, begonnen riders als Ruben Lenten te experimenteren door met speciaal materiaal op pad te gaan in steeds sterkere 'stormkracht'-winden en te kijken hoe hoog en hoe ver ze konden gaan. Naarmate ze zich meer op hun gemak voelden in voorheen 'onbestuurbare' winden, begonnen ze 'mega loops' van meer dan 12 meter te maken.

En zo vond in 2012, in samenwerking met Lenten, de Red Bull Len10 Megaloop Challenge plaats in Big Bay, met Lewis Crathern uit het Verenigd Koninkrijk als winnaar.

Het maakte de weg vrij voor de terugkeer van Red Bull King of the Air na een onderbreking van acht jaar.

Red Bull King of the Air 2013 zag 24 van 's werelds beste en meest extreme big air specialisten samenkomen in Big Bay. Voor een uitzinnig publiek kwam de Hawaïaan Jesse Richman als beste uit de bus na acht uur vol actie.

Kitesurfen was terug naar zijn wortels en velen geloofden dat het de essentie had herontdekt van wat het in de eerste plaats zo speciaal maakte.

In 2014 waren 24 van 's werelds beste kitesurfers opnieuw te gast in de Big Bay van Kaapstad, waar ze het tegen elkaar opnamen in een unieke 'flag out'-competitie.

De Nederlander Kevin Langeree wist in de finale zijn landgenoten Lenten (tweede) en Steven Akkersdijk (derde) van de troon te stoten en werd kampioen voor een publiek van 12.000 toeschouwers.

Red Bull King of the Air 2015 was een verhaal van drie dagen. Na de traditionele periode van twee weken te hebben afgewacht - waarin er genoeg wind was om de eerste tot en met de derde ronde, verdeeld over twee afzonderlijke dagen, af te werken - werd het officiële windraam met een dag verlengd. Op die dag bereikte de 'Cape Doctor' (zuidoostelijke wind) de vereiste knopen en tijdens de finale namen de kampioenen uit het verleden Richman en Langeree het op tegen Jerrie van de Kop en meervoudig wereldkampioen Aaron Hadlow . Hadlow zette de beste prestatie van de dag neer en landde twee Megaloop KGB's tijdens de halve finale en de finale om de hoogste podiumplaats op te eisen.

2016 was een soort Game of Thrones, want de titelverdediger van 2015, Hadlow, versloeg de vorige kampioenen, Richman en Langeree, plus Reno Romeu , die voor het eerst deelnam aan de finale, en won opnieuw.

Kevin Langeree versloeg alle tegenstanders in 2014 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Na jaren van consistente prestaties werd Nick Jacobsen in 2017 eindelijk beloond met zijn allereerste Red Bull King of the Air-titel en doorbrak hij Hadlow's winning streak in de competitie.

In 2018 - de eerste keer dat het evenement werd gehouden op Kite Beach - overtrof de Nederlander Langeree het Spaanse jonge kanon Liam Whaley en Crathern om zijn tweede Red Bull King of the Air-titel te winnen.

In 2019 won Langeree op 6 februari een felbevochten eindstrijd met drie man op Kite Beach in Kaapstad om zijn titel te behouden. Langeree was Richman en Whaley te slim af in 30 knopen 'Cape Doctor' omstandigheden tijdens de 13 minuten durende finale.

In 2020 won de Hawaïaanse krachtpatser Richman zijn tweede titel. Het was een 'dag der dagen' op Kite Beach in Kaapstad, met 's werelds beste big air kitesurfspecialisten die de grenzen opzochten. Toen de laatste sirene ging na 34 heats en zo'n zeven uur durende competitie, steeg Richman naar de hoogste trede en claimde zijn tweede overwinning sinds hij de eerste felbegeerde African Mask won in 2013.

02

Leer nu meer over enkele van de spilfiguren in de kitesurfsport:

Robby Naish

Robby Naish © TwoAm

Als pionier in het kitesurfen en wereldrecordhouder staat Robby Naish internationaal bekend als de eerste persoon die langdurige bekendheid heeft gehaald in de sport. Op jonge leeftijd verhuisde zijn vader, Rick, de familie van Californië naar Kailua, O'ahu. Daar begon Robby op 11-jarige leeftijd met de toen nog jonge windsurfsport. Op 13-jarige leeftijd won hij zijn allereerste wereldkampioenschap, een prestatie die tot op de dag van vandaag ononderbroken is gebleven. De man is een royalty in windsurfen.

Susi Mai

Susi Mai © TwoAm

Susi Mai groeide op als een echte beach girl en verhuisde op vijfjarige leeftijd naar de Dominicaanse Republiek. Nadat ze in 2002 slaagde voor de middelbare school, werd ze tweede op haar allereerste internationale PKRA-wedstrijd. De dingen werden groter en beter voor Mai, met als een van de hoogtepunten van haar carrière haar allereerste overwinning van de King of the Air, in Maui, die ze nog twee keer opeiste. Vandaag wordt ze beschouwd als een van de meest inspirerende kitesurfers ter wereld - een echte legende!

Flash Austin

Flash Austin © TwoAm

Flash begon met kitesurfen in 1995, toen hij besloot dat het een goed idee zou zijn om zichzelf aan een vlieger vast te binden en op zijn skimboard te surfen - onnodig te zeggen dat hij het geweldig vond! Eind jaren negentig, begin jaren '00, heerste Flash over de wereld van de kitesurfwedstrijden en raapte hij de titels bij elkaar. Vandaag de dag heeft hij nog steeds geen centimeter van zijn enthousiasme voor kiten verloren. Hij zegt: "Maak je geen zorgen over te technisch zijn en vergelijk jezelf niet met hoe anderen kiten. De beheersing van je ware zelf is je eigen zelfexpressie." Wijze woorden.

Aaron Hadlow

Tweevoudig kampioen Aaron Hadlow op weg naar de derde plaats © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Aaron komt uit het Verenigd Koninkrijk en gelooft er heilig in om zoveel mogelijk te ervaren en tegelijkertijd zoveel mogelijk plezier te hebben. Kiten is een belangrijke focus voor hem sinds 2000 en op 14-jarige leeftijd begon hij al te concurreren met de top in de sport; in 2004 won hij zijn eerste kampioenschap. Vijf jaar lang stond Aaron aan de top van zijn kunnen. Hij vernieuwde voortdurend trucs waar zijn concurrenten voorheen alleen maar van konden dromen. Jaren later doet hij nog steeds mee aan wedstrijden en runt hij zijn eigen merk HADLOW by Flexifoil.

Ruben Lenten

Ruben Lenten komt in de baan © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

Geboren in Noorwijk in Nederland, is Lenten een begrip in de kitesurfwereld. Hij is één van die jongens die alles op zijn beloop laat en zich vooral focust op zoveel mogelijk genieten. De 'Master of Extreme' drijft het kitesurfen tot het uiterste; in 2005 werd hij tweede op de PKRA-wereldtour en won hij King of the Air in Maui. Tegenwoordig richt hij zich op het promoten van de extreme kant van het kitesurfen - "I just like going big and flying!" zegt Lenten, en wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Jesse Richman

Jesse Richman met de trofee © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

Vlak voordat Jesse Richman 10 jaar werd kreeg hij een aanbod van familievriend Joe Koehl om te komen vliegeren met een nieuwe vlieger van hem. Nadat Richman bijna was weggevlogen, vertelde Koehl zijn ouders dat hij een geboren kitesurfer was en op een dag wereldkampioen zou worden.

In 2008 besloot Jesse om zijn allereerste Europese evenement uit te proberen in Frankrijk. Dit was de eerste stop van de Kite Board Pro World Tour (KPWT). Hij was niet zeker wat hij kon verwachten en wilde de hele tour doen, maar liet deze beslissing afhangen van hoe hij het deed in Frankrijk. En ja hoor... hij won het evenement. Met zijn ogen gericht op een wereldtitel, ging Jesse dat jaar op pad en deed mee aan de World Tour. Aan het einde van het jaar, werd Jesse gekroond tot wereldkampioen kitesurfen. Hij won de titel nog een keer in 2009.

In 2013 won deze allround waterliefhebber (hij surft op de beruchte grote golf 'Jaws' op Maui) de Red Bull King of the Air en vestigde het wereldrecord voor de langste hangtijd op een kiteboard - hij werd naar een hoogte van 220 meter gesleept en vloog vervolgens naar beneden. In 2020 won Richman zijn tweede King of the Air titel.

Kevin Langeree

Kevin Langeree viert weer feest © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

De Nederlander Kevin Langeree is de meest succesvolle rijder in de geschiedenis van Red Bull King of the Air met drie titels en diverse podiumplaatsen. Hij is afkomstig uit Noordwijk en kitesurft sinds 2000.

Red Bull King of the Air vindt plaats op zaterdag 20 november op Kite Beach - Blouberg, Kaapstad, Zuid-Afrika. Vanaf 15:00 kan je het hier live volgen , met Nederlands commentaar van Ruben Lenten en Gijs Wassenaar!