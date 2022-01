God of War is een fenomenaal spel uit 2018, en een stap in een nieuwe richting voor Sony Interactive Entertainment. Dit spel speelt zich niet langer meer af in het oude Griekenland, maar in de wereld van de Noorse goden. Hoe zien die Noorse goden eruit op de PC en wat zijn de verschillen met de console-versie? Wij zochten het uit.

Verbeterde graphics

De originele God of War uit 2018 voor de PlayStation 4 zag er al prachtig uit . De vernieuwde versie voor de PlayStation 5 gaf de speler toegang tot 4K-resolutie en de mogelijkheid om het spel op 60 fps te spelen.

De PC-port van God of War haakt hier moeiteloos op in en geeft de speler alle opties die zij willen hebben. Net zoals op de PlayStation 5 kunnen spelers gemakkelijk in 4K spelen, maar in tegenstelling tot de vorige versie kunnen PC-spelers de framerate volledig unlocken . Hierdoor is het theoretisch gezien mogelijk om op 4K in 120 fps te spelen, maar of dat iemand gaat lukken op de hoogste settings is een andere vraag.

De PC-port heeft ook verbeterde graphics waardoor reflecties en schaduwen er nog nooit zo goed uit hebben gezien.

Uitgebreide opties

God of War © Sony

Niet iedereen heeft een state of the art PC waarmee ze de nieuwste games op de hoogste resoluties kunnen draaien. Voor deze mensen is er de optie om DLSS van Nvidia in te stellen. Met DLSS, ook wel bekend als Deep Learning Super Sampling, kan je wisselen tussen een aantal presets zoals performance, kwaliteit of balanced. Jouw spel ziet er dan misschien iets minder mooi eruit, maar het is dan wel mogelijk om God of War op een goede framerate te spelen .

De AMD-gebruikers onder ons kunnen hetzelfde bereiken met AMD FidelityFX Super Resolution . Zo kan iedereen het spel spelen op de manier waarop zij willen!

En als je God of War in een zo cinematisch mogelijke manier wil spelen kan dat ook. De PC-port ondersteunt het gebruik van ultra-widescreen monitoren (21:9) waardoor je de Noorse vlakten overal om je heen ziet.

Eigen controls

God of War PC © Sony

God of War is gemaakt voor de PlayStation 4 en daarom is het natuurlijk geen verrassing dat het spelen met een controller op de PC geen probleem is. Volgens Sony kan je gewoon jouw eigen DUALSHOCK®4 en DUALSENSE® wireless controllers gebruiken als je die al hebt liggen.

Het is overigens ook gewoon mogelijk om de oude, vertrouwde Xbox 360-controller te gebruiken voor God of War , want het werkt gewoon prima. Er zit geen enkele vertraging in de overgang tussen controller en muis en keyboard, dus voor die stukken dat je gericht met je bijl wilt gooien dan kan je gewoon overstappen.

Zoals het hoort bij een goede PC-port hoort kan je alle keybinds aanpassen naar jouw voorkeur . Controller-instellingen kan je niet aanpassen, maar het is wel mogelijk om te wisselen tussen een select aantal presets.

Het verhaal is net zo goed

God of War PC © Sony

Uiteindelijk maakt het niet uit op wat voor kwaliteit je het spel speelt. Al heb je de beste computer met de hoogste settings of een oude bak die samengehouden wordt met tape, het verhaal van God of War blijft fantastisch .

In God of War volg je de legendarische Kratos en zijn zoon Atreus in een epische tocht door de Noorse landen . Onderweg kom je allerlei mythische wezens, monsters en natuurlijk goden tegen die je moet bevechten.

God of War is vanaf 14 januari te verkrijgbaar op Steam en Epic Games en kost €49.99.