. Maar: dat was niet omdat het zo gepland was. Er zou in Duitsland eigenlijk gewoon gereden moeten worden op vrijdag, twee keer anderhalf uur, maar de weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Hierdoor werden de eerste twee vrije trainingen afgelast en bleven, als voorbereiding op de race, alleen de sessies op zaterdag over.

Helemaal nieuw is het niet, want wel vaker werd een Formule 1-weekend in twee dagen afgewerkt. Dit jaar nog, op de

Anderhalf uur oefenen

in de enige vrije training, een technisch probleem heeft of gewoon niet de juiste afstelling kan vinden, heeft dus meteen een probleem. Tijd om de perfecte balans uit te vogelen met lege én volle brandstoftank is er niet. Wie op zaterdagochtend een probleem heeft, heeft écht een probleem.

Daarna is het klaar. Na die anderhalf uur moeten alle coureurs en teams klaar zijn voor de kwalificatie, die 2,5 uur later al begint. De eerste en dus enige vrije training is zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur, om 14.00 uur start de strijd om de startplekken. Wie

Waarom is het F1-weekend nu 2 dagen?