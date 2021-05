De Grand Prix van Monaco . Love it or hate it. Veel racefans vinden het magisch, anderen helemaal niets. Wat je er ook van vindt: uniek is het zeker. Ja, er staan ook andere stratencircuits op de F1-kalender. Maar zo hobbelig, authentiek, nauw en sfeervol als Monaco zijn deze niet. Vorig jaar ging de race niet door vanwege de coronapandemie, dit jaar keert het F1-circus terug op de glamour hotspot.

Voor Max wordt het zijn zesde Grand Prix van Monaco. Vaak maakte hij indruk in Monaco, soms minder, maar het podium haalde hij nog nooit. Een korte round-up van de vijf races van Max in het Prinsdom.

2015: indrukwekkend debuut, flinke crash

Zijn eerste GP van Monaco reed Max in 2015, voor Toro Rosso . Hij kwalificeerde zich in de top tien en maakte in de race indruk door een wel heel slimme manier van inhalen: toen hij op een rondje gezet werd door de leiders, dook Max in de slipstream. Toen Valtteri Bottas in de Williams, die op de baan een positie voor Max reed, aan de kant ging voor de leiders, glipte Max mee.

Helaas eindigde de race zonder punten: in de eindfase van de race kwam Max in botsing met Romain Grosjean en denderde hij met de hoge snelheid in de vangrails bij St. Devote, de eerste bocht.

2016: weekend om snel te vergeten

Hoe het eerste raceweekend van Max bij Red Bull Racing verliep, zal iedereen nog weten: hij won zijn debuutrace, de GP van Spanje. Twee weken later ging het even een stukje minder. Bij de Grand Prix van Monaco crashte Max in de kwalificatie. Hij moest helemaal achteraan starten, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo vanaf pole mocht beginnen. Op zondag volgde een mooie inhaalrace, tot het mis ging: de race eindigde in de muur. Heel snel vergeten, dat weekend.

Max moest er in 2016 een inhaalrace van maken © Getty Images / Red Bull Content Pool

2017: steady teamplayer

In 2017 was Max goed op dreef in Monaco. Plek vier in de kwalificatie, voor teamgenoot Ricciardo, en in de race lag hij op koers voor een podiumplek. De Bulls lagen vierde en vijfde voor de eerste serie pitstops en het team moest een truc uithalen om in ieder geval één auto op het podium te krijgen.

Teamspel bezorgde Red Bull een podium...maar niet voor Max. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Dat lukte: door de strategieën van Max en Ricciardo te spreiden, moest Valtteri Bottas vanaf P3 een keuze maken. Hij volgde Max, maar Ricciardo profiteerde en pakte P3. Voor Max werd het P5, zijn eerste puntenfinish in het Prinsdom.

2018: inhaalrace eindigt op P9

In 2018 waren de kansen voor Max in Monaco verkeken nog voordat de kwalificatie moest beginnen. In de laatste vrije training ging het mis bij de snelle chicane bij het zwembad.

De schade aan de auto was zo groot dat deze niet op tijd gemaakt kon worden voor de kwalificatie. En dus moest Max, net zoals in 2016, achteraan starten. In de race wist hij zichzelf, terwijl teamgenoot Ricciardo naar de overwinning reed, terug te knokken naar P9.

2019: knokken om de overwinning

Op het podium stond Max nog niet in Monaco, maar in 2019 kwam hij wel als tweede over de streep. Dat jaar was Max ijzersterk in Monte Carlo. Hij kwalificeerde zich als derde, achter de Mercedessen, en bleef in hun spoor. Bij de pitstops kwam hij tegelijk binnen met Bottas, die tweede reed, en bij het wegrijden wurmde Max zich langs de Fin.

Na deze stop lag Max op P2 en de rest van de race deed hij er alles aan om leider Lewis Hamilton in te halen. Dat lukte net niet en tot overmaat van ramp kreeg hij van de wedstrijdleiding 5 seconden straf vanwege een 'unsafe release' bij de pitstops: het team had hem, volgens de wedstrijdleiding, niet naast Bottas de pits uit mogen sturen. Door deze 5 seconden straf tuimelde Max van P2 naar P4.

En dan nu terug van weggeweest in 2021.. Het eerste podium hebben we nog tegoed. Komend weekend dan maar?