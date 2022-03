Zes tips om vol gas Gran Turismo 7 in te gaan

Ein-de-lijk is daar Gran Turismo 7. Bijna vijf jaar hebben we op de game moeten wachten, maar het was het wachten waard. Na een kleine dertig uur met de game gespeeld te hebben, zowel op PlayStation 4 als PlayStation 5, is één ding duidelijk. Polyphony Games heeft een

Ein-de-lijk is daar Gran Turismo 7. Bijna vijf jaar hebben we op de game moeten wachten, maar het was het wachten waard. Na een kleine dertig uur met de game gespeeld te hebben, zowel op PlayStation 4 als PlayStation 5, is één ding duidelijk. Polyphony Games heeft een fenomenale racegame afgeleverd . Hier zes tips zodat jij meteen helemaal los kan gaan.

Gran Turismo is zo opgebouwd dat je niet direct met de snelste auto’s kan racen, deze moet je namelijk kopen met credits. Op het begin krijg je een auto en je kan wel direct sparen voor een iets duurdere auto, maar het is verstandiger om je portemonnee even te laten voor wat het is .

In het begin van Gran Turismo 7 speel je in de overworld namelijk het Cafe van Luca vrij. Deze cafehouder geeft je ‘Menu Books’, wat een soort van quests zijn. Deze quests gaan, zeker op het begin, vaak over het uitbreiden van je autoverzameling. Wat handig is, is dat wanneer je de quests accepteert er direct nieuwe races beschikbaar worden waarbij je deze auto’s als gift krijgt , wanneer je de race afmaakt.