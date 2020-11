Het was even puzzelen voor de Formule 1-organisatie; het wilde heel graag het seizoen afsluiten met een race in Abu Dhabi, zoals ieder jaar. Dat bleek uiteindelijk mogelijk en omdat ook Bahrein de deuren opende voor de Formule 1-bubbel, krijgen we de komende weken een Arabische tripleheader voor de kiezen. Twee races in Bahrein en dus de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Twee Grands Prix dus in Bahrein, in twee opeenvolgende weekenden, zoals we dit seizoen ook al twee races in Oostenrijk en twee op Silverstone hebben gehad. Maar: Bahrein pakt het iets anders aan. Want er is één groot verschil met Oostenrijk en Silverstone; in Bahrein wordt namelijk niet twee keer op hetzelfde circuit gereden. Of beter gezegd: niet helemáál op hetzelfde circuit.

Want het Bahrain International Circuit, zoals de baan tussen het woestijnzand van Sakhir officieel heet, kan op verschillende manier gebruikt worden. Heel simpel gezegd; waar bochten liggen, kan je ook rechtdoor en andersom. Het is een kwestie van even een bandenmuurtje verplaatsen en je hebt ineens een heel ander circuit. De eerste race, op 29 november, is gewoon op de baan zoals we deze kennen van de afgelopen jaren; het zogenaamde 'Grand Prix Circuit'. En deze race begint ook op het tijdstip zoals we al jaren gewend zijn; de start is om 17.10 uur lokale tijd, het is dan 15.10 uur in Nederland, en de race begint in het daglicht en eindigt aan het begin van de avond.

Een week later is alles anders. Dan schakelen we over op het 'Outer Circuit':

Het 'Outer Circuit' begint zoals we de baan kennen; het rechte stuk bij start/finish, de eerste bocht en het daaropvolgende rechte stuk zijn hetzelfde als op het Grand Prix Circuit. Maar in plaats van een bochtig binnendeel van de baan op te draaien, scheuren de coureurs nu door naar een serie snelle bochten. Daarna volgt nog een recht stuk, waarna via de oude en vertrouwde laatste bocht weer start/finish opgedraaid wordt. Het verschil in lengte tussen de twee varianten van dit circuit: een slordige twee kilometer. Het Grand Prix Circuit is 5,4 kilometer lang, het 'Outer Circuit' maar 3,5 kilometer. Daarmee is het met afstand het kortste circuit van de F1 kalender in 2020.

En omdat het een razendsnel baantje is, met in totaal slechts negen bochten, gaan we rondetijden krijgen die we in de Formule 1 niet meer gewend zijn: onder de minuut.

Kijk niet vreemd op als we straks rondetijden krijgen van rond de 55 seconden. De verwachting is dat het record voor de kortste rondetijd ooit in de Formule 1 sowieso gaat sneuvelen; die staat sinds 1974 op 58,79 seconde (gereden door Niki Lauda in Dijon).