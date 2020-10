Groot Nederlands talent verlaat Red Bull Nederland

Onder de vleugels van de excentrieke Tess van Zwol groeide El Ghouat op van een losbollige twintiger tot een visionair binnen de Nederlandse muziekindustrie. In 2019 nam hij het stokje van Van Zwol over, echter ging dit niet zonder slag of stoten, met het eerste project in zijn nieuwe rol schreef hij namelijk gelijk geschiedenis. Voor het eerst in de historie van Red Bull Music wereldwijd, moest een Red Bull Presents show een week voor aanvang worden geannuleerd, dit doordat de headliner niet kwam opdagen. Het project ging de boeken in als de zwartste dag uit Mounirs carrière

Onder de vleugels van de excentrieke Tess van Zwol groeide El Ghouat op van een losbollige twintiger tot een visionair binnen de Nederlandse muziekindustrie. In 2019 nam hij het stokje van Van Zwol over, echter ging dit niet zonder slag of stoten, met het eerste project in zijn nieuwe rol schreef hij namelijk gelijk geschiedenis. Voor het eerst in de historie van Red Bull Music wereldwijd, moest een Red Bull Presents show een week voor aanvang worden geannuleerd, dit doordat de headliner niet kwam opdagen. Het project ging de boeken in als de zwartste dag uit Mounirs carrière

Onder de vleugels van de excentrieke Tess van Zwol groeide El Ghouat op van een losbollige twintiger tot een visionair binnen de Nederlandse muziekindustrie. In 2019 nam hij het stokje van Van Zwol over, echter ging dit niet zonder slag of stoten, met het eerste project in zijn nieuwe rol schreef hij namelijk gelijk geschiedenis. Voor het eerst in de historie van Red Bull Music wereldwijd, moest een Red Bull Presents show een week voor aanvang worden geannuleerd, dit doordat de headliner niet kwam opdagen. Het project ging de boeken in als de zwartste dag uit Mounirs carrière

Drop culture