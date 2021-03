Jorge Prado: de nieuwe kroonprins

Spanjaard Jorge Prado en Red Bull KTM Factory Racing FIM MXGP Motocross WK © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Deze 19-jarige Spaanse crosser is de status ‘talent’ eigenlijk allang voorbij. Met twee WK-titels in de MX2 op zak maakte de protegé van negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli in 2020 de overstap naar de 450cc-machine. Met misschien wel de mooiste rijstijl van het veld en de beste techniek van iedereen lijkt Prado de beoogde opvolger van zijn Siciliaanse leermeester, die nu een extra concurrent heeft in de titelstrijd.

Jorge Prado: Feet in the Dirt

Tom Vialle: De Franse sensatie

De Franse Tom Vialle is een aanstormend motocross talent © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

KTM verraste in 2019 met de komst van de, relatief anonieme, Franse Tom Vialle. Vialle is een zoon van oud-crosser Frédéric Vialle, maar verder was zijn carrière tot 2019 weinig indrukwekkend. Toch bleek vorig seizoen al dat KTM met Vialle een absolute topper in huis had gehaald. In het kielzog van Prado eindigde Vialle als vierde in de MX2 en won hij direct al een GP.

Dit seizoen verrast de 20-jarige Fransman vriend en vijand door de MX2 te domineren, iets dat niemand vóór 2019 voor mogelijk hadden gehouden. Met name de manier waarop hij met de druk omgaat in wedstrijden is erg indrukwekkend. De WK-leider laat zich niet opjagen en stevent af op de titel.

Jago Geerts: Vlaamse troef in bange dagen

Jago Geerts Podium Lommel 2016 © Ray Archer

De Belgen wachten alweer een tijdje op een nieuwe wereldkampioen, maar er is inmiddels weer hoop! Jago Geerts is één van de sterkste rijders in de MX2 en leek dit jaar een kans te maken op de titel. Tot halverwege het seizoen was dit ook zo, maar valpartijen gooiden roet in het eten.

Roan van de Moosdijk: de knuffelbeer uit Eindhoven

Roan van de Moosdijk jump © @shotbybavo

Generatiegenoot van Geerts en Europees kampioen motorcross Roan van de Moosdijk timmert hard aan de weg in de MX2. Dit jaar debuteerde de Eindhovenaar in de MX2 en is hij direct één van de snelste crossers.

Onder begeleiding van oud-crosser Marc de Reuver werkt Van de Moosdijk stap voor stap aan zijn weg naar de top. De volgende stap moet worden dat hij de andere grote WK-rijders iets minder gaat ‘respecteren’ zoals De Reuver zegt over zijn pupil, die nu nog iets te veel een knuffelbeer is.

Marc de Reuver

Simon Längenfelder: Opvolger van Roczen?

Simon Längenfelder aanstormend talent motocross © @shotbybavo

Na Ken Roczen zijn er maar weinig memorabele Duitse crosstalenten geweest. Deze nummer 516 baart nu wel opzien in de motorcross-wereld. De GasGas-rijder maakte vorig seizoen als 15-jarige al zijn debuut tijdens Red Bull Straight Rhythm en reed dit jaar niet onverdienstelijk in de MX2 totdat een blessure een einde maakte aan zijn seizoen.

Top 5 moments

Kay de Wolf: de Nederlandse troef

Nederlandse talent motocross Kay de Wolf © Rode Stier

Volgend seizoen dient het volgende Nederlandse talent zich alweer aan. Kay de Wolf wordt in de crosswereld gezien als één van de grootste talenten die er is. Geen wonder dus dat hij al op zijn 16e zijn debuut gaat maken in het WK MX2. De Husqvarna-rijder laat dit jaar in zijn eerste seizoen op de 250cc-machine al hele mooie dingen zien en krijgt daarom direct het vertrouwen.

De Wolf won in de jeugd alles dat er te winnen viel en lijkt voorbestemd om dat ook op de grotere motoren te gaan doen. The Red Hurricane heeft misschien nog een paar jaar nodig om om de titel te strijden, maar hij komt eraan!

Liam Everts: de natuurlijke opvolger

Liam Everts motocross talent © Rode Stier

Als kleinzoon van Harry en zoon van GOAT Stefan, is Liam Everts voorbestemd voor grootse prestaties. Eind 2018 tekende de toen 14-jarige ‘Liamski’ een contract bij KTM, waarmee zijn toekomst wel is gewaarborgd in de motorcross.

Hoewel hij net zou oud is als De Wolf, is Everts nog iets kleiner en daarom reed hij dit jaar nog grotendeels op de 125cc-machine, met een paar uitstapjes naar de 250. Zijn seizoen kwam tot een abrupt einde toen de jonge Vlaming een polsblessure opliep, maar we mogen in de toekomst nog veel van hem verwachten.

In de VS: de gebroeders Lawrence

Gebroerders Lawrence © HRC HONDA

Namen die we hier in Europa iets minder vaak horen, maar die in de VS wel flink aan de weg timmeren zijn die van broertjes Hunter en Jett Lawrence. Hunter reed lange tijd in Europa, maar maakte vorig jaar de overstap naar Amerika. Jongere broer Jett rijdt daar nu ook en maakt misschien nog wel de meeste indruk.

De twee zijn een vermakelijk stel op en naast de baan. De 17-jarige Jett won al een supercross- en een motorcrosswedstrijd en is momenteel het meest spraakmakende talent dat in Amerika rondrijdt.