Een sequencer is een bijzonder instrument. Het wordt al jarenlang door dj’s en muzikanten over de hele wereld gebruikt. En dat is niet zonder reden. Met een sequencer kun je alle noten en melodieën die je met een instrument inspeelt, bijvoorbeeld met een keyboard, opnemen. Het apparaat onthoudt welke noten je hebt gespeeld en wanneer. Het mooie aan een sequencer is dat je de opgenomen partijen tegelijkertijd kunt afspelen en zo live een nummer kunt maken. Daarnaast hebben de meeste sequencers ook een ingebouwde drumcomputer, waardoor je jouw favoriete drumpartij ook meteen op de sequencer kunt inspelen.

Colin Benders © Tom Doms

Van Berlijn tot Amsterdam

Toen de twintigste editie van de Red Bull Music Academy in 2018 plaatsvond, wilde Red Bull iets speciaals doen: de allergrootste sequencer ter wereld bouwen. Een team van ongeveer 30 technici ging vijf weken lang aan de slag en bouwde toen de allergrootste. De afmetingen liegen er niet om: de sequencer is tien meter lang, meer dan twee meter hoog en weeg ruimt 600 kilo. Tijdens de Red Bull Music Academy in Berlijn beleefde de sequencer een heuse première, in de legendarische nachtclub Tresor. Een jaar later, in 2019, was de sequencer te bewonderen en te bespelen in de IJ-passage op Amsterdam Centraal.

ADE is een goede gelegenheid om de allergrootste sequencer ter wereld weer naar Amsterdam te halen. En niet alleen naar Amsterdam. Maar naar hét elektronisch dancemuseum: Our House. Het museum heeft tijdens ADE een mooi en divers programma. Zo zullen er op woensdag verschillende dj sets zijn van onder anderen Caiiro, Thandi Draai en DJ Waxfiend, op donderdag kun je langskomen voor Lola Palmer, JP Enfant en Olivier Weiter, op vrijdag is er een panel met Robert Owens en Karl Oliver, op zaterdag is er een showcase van Armada Music en zondag wordt het festival afgesloten met OH Family.

Surprise

Van woensdag tot en met zondag zal dus ook de sequencer in het museum te bewonderen zijn. De kans dat een van bovenstaande namen – en ook nog andere dj’s en artiesten – de sequencer zal gaan bespelen is heel erg aanwezig. Maar wie precies en wanneer, dat blijft nog een surprise. We raden je dan ook aan om de socials van Our House goed in de gaten te houden. Verder is de sequencer voor iedere museumbezoeker die een ticket koopt te bewonderen.

Wil je de sequencer niet alleen bewonderen, maar ook zelf bespelen? Dat kan. Experts zullen je een korte introductie geven en dan kun je een poging wagen. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven en je hoeft ook niet te reserveren. Het voordeel van de allergrootste sequencer ter wereld is dat-ie zo is gebouwd, dat de sequencer gemakkelijker te bespelen is. Welke knop wat doet staat precies aangegeven, waardoor je snel aan de slag kunt. Ben jij ready? Omarm de experience en maak tijdens ADE met de Red Bull Giant Sequencer binnen no-time je eigen nummer.