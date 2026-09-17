Wanneer GTA 6 in november uitkomt, bevat de nieuwe open-world game twee hoofdrolspelers. Dit is echt een primeur voor de serie, want Lucia Caminos is de allereerste vrouwelijke hoofdpersonage in de geschiedenis van Grand Theft Auto. Haar verhaal begint achter de tralies en leidt naar een van de meest ambitieuze verhaallijnen die Rockstar Games ooit heeft verteld. We hebben alle bevestigde feiten over Lucia voor je op een rij gezet, inclusief wat haar precies onderscheidt van Claude, Niko Bellic, Trevor, Tommy Vercetti en de rest.

01 Wie is Lucia Caminos in GTA 6?

Lucia houdt van een goede track © Rockstar Games/Take-Two

Lucia Caminos is samen met Jason Duval een van de twee hoofdpersonages in GTA 6 . Op de officiële website van GTA VI omschrijft Rockstar haar met haar eigen woorden: "Het enige wat telt is wie je kent en wat je hebt." Die zin vat haar houding perfect samen: pragmatisch, wantrouwend en altijd gericht op haar eigen belang.

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Lucia groeide op met de zorg van haar moeder, die in Liberty City al droomde van een beter bestaan. Die droom wil Lucia nu zelf waarmaken met berekende keuzes in plaats van toeval. Rockstar omschrijft haar officieel als volgt: "Bovenal wil Lucia het leven waar haar moeder in Liberty City van droomde. Zonder te vertrouwen op vage fantasieën neemt Lucia het in eigen handen."

Fact Details Volledige naam Lucia Caminos Game GTA 6 Rol Protagonist Partner Jason Duval Setting / Locatie Leonida / Vice City Startstatus Released from prison Stemactrice Not officially confirmed

02 Lucia’s verhaal van de gevangenis naar Vice City

Lucia wordt een belangrijk deel van het verhaal in GTA 6 © Rockstar Games

Rockstar deelde al wat interessante details over de backstory van Lucia. Volgens de studio leerde haar vader haar vechten zodra ze net kon lopen. Die vroege invloed loopt als een rode draad door haar leven en verklaart waarom ze, zelfs als volwassen character, zonder twijfel opkomt voor haar familie.

Het was juist die toewijding aan haar familie die haar uiteindelijk in de Leonida Penitentiary deed belanden. GTA 6 begint dan ook met haar vrijlating uit de gevangenis. Ze vertrekt vastberaden om nooit meer dezelfde fouten te maken en haar volgende stappen veel zorgvuldiger te plannen dan in het verleden.

Tijdens haar tijd in de gevangenis had ze geregeld contact met een reclasseringsambtenaar genaamd Stefanie, die verantwoordelijk was voor Lucia's dossier terwijl ze vastzat. Rockstar heeft de precieze aanleiding voor haar veroordeling nog niet officieel bekendgemaakt.

03 Lucia en Jason: GTA 6’s Bonnie en Clyde

Het is aan jou om te beslissen of Lucia en Jason een stel worden © Rockstar Games

Lucia Caminos en Jason Duval vormen het hart van GTA 6. Het verhaal volgt het een moderne versie van het Bonnie en Clyde-verhaal: wat een simpele overval had moeten zijn loopt verkeerd af en sleurt het duo mee in een samenzwering die zich uitstrekt over heel Leonida. Volgens de officiële beschrijving van Rockstar weten beiden vanaf het begin dat de kansen tegen hen gekeerd zijn, maar besluiten ze desondanks samen een uitweg te zoeken.

Wat het verhaal zo ontzettend bijzonder maakt, is dat het van jouw keuzes tijdens het spelen afhangt of hun vroege relatie uitgroeit tot een romance. Als je wilt, kun je Lucia en Jason ook spelen als een puur zakelijk crimineel duo. Volgens Rockstar bepaalt hoe hecht hun band uiteindelijk wordt zowel het verloop van het verhaal als het einde. Dit geeft hun relatie een diepte die we nog niet eerder in een GTA-titel hebben gezien.

04 Lucia's uiterlijk, customisation en persoonlijkheid

Visueel is Lucia tot nu toe vooral getoond met los haar en een hoge paardenstaart, maar in de uiteindelijke game kan ze net zoals eerdere GTA-hoofdrolspelers volledig naar eigen smaak worden aangepast. Recente screenshots van Rockstar Games tonen haar met zichtbare tatoeages op haar armen en gezicht, maar ook met verschillende opvallende piercings. Rockstar heeft de mogelijkheden om het uiterlijk aan te passen via de character editor flink uitgebreid en liet via de 'Extended Look'-feature al wat hints zien: voeding, gym-workouts en levensstijl worden straks direct zichtbaar in de gezichten en lichamen van Lucia en Jason.

Trainen heeft een duidelijk effect op je lichaamsbouw © Rockstar Games Lucia trakteert zichzelf op een manicure © Rockstar Games

Op de officiële artwork is daarnaast een enkelband te zien bij Lucia. Dit wijst erop dat ze aan het begin van de game net voorwaardelijk vrij is en dat haar bewegingsvrijheid in eerste instantie beperkt kan zijn, vergelijkbaar met hoe Rockstar de spelwereld in eerdere delen geleidelijk opende. Deze gameplay mechanic is echter nog niet officieel bevestigd.

Wat haar persoonlijkheid betreft, omschrijven ze Lucia als intelligent, wantrouwend en strategisch. Ze handelt niet zomaar impulsief, maar denkt na over haar uiteindelijke doelen en heeft geleerd van fouten uit het verleden. Volgens de ontwikkelaars van de game is het juist een mix van strategisch denken en hardheid die haar een bijzonder karakter moet maken.

05 Lucia’s stemactrice: de laatste geruchten

Lucia's stemactrice en motion-capture-artiest zijn nog niet officieel bevestigd. In de community wordt Manni L. Perez veel genoemd, een Cubaans-Amerikaanse actrice bekend van series als Blindspot, Law & Order en Jessica Jones. Fans baseren dit op uiterlijke gelijkenissen met het in-game model en haar stemgeluid in de tweede trailer.

Lucia en Jason genieten van het uitzicht op Vice City © Rockstar Games

Vóór Perez gingen ook andere namen als gerucht, waaronder Alexandra Echavarri en Leslie Lluvet, die allebei false leads bleken te zijn. Echavarri heeft inmiddels publiekelijk bevestigd dat ze alleen de stem van het bijpersonage Lupe in GTA Online heeft ingesproken. Totdat Rockstar de cast officieel bekendmaakt, blijft de identiteit van Lucia's stem- en motion-capture-actrice puur speculatief.

06 Lucia in GTA 6 gameplay

Lucia is speelbaar gedurende de gehele Grand Theft Auto VI-campaign en kan op elk moment worden gewisseld met Jason. Als beide personages zich in dezelfde scène bevinden, bijvoorbeeld in dezelfde auto, vindt de wissel direct plaats; bijvoorbeeld van de bestuurdersstoel naar de passagiersstoel. Als Lucia en Jason apart onderweg zijn, duurt het wisselen enkele seconden, net zoals in GTA 5, via een overgangsanimatie.

Lucia en Jason houden zich niet in © Rockstar Games

De Extended Look , van 27 augustus 2026, liet de eerste beelden zien op hoe je Lucia daadwerkelijk bestuurt. Haar interacties met NPC's doen denken aan Red Dead Redemption 2: via een triggerknop kunnen spelers voorbijgangers aanspreken of beoordelen. Hoeveel haar gameplay in vergelijking verschilt met die van Jason, bijvoorbeeld qua vaardigheden of speciale moves, heeft Rockstar dit nog niet bevestigd.

07 Alles wat we weten over GTA VI

Over de auteur Wie is Phil Briel? Phil is bekend in de gamingwereld als voormalig professioneel esporter in titels als Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport en FIFA op zowel pc als consoles. Hij heeft langere tijd gewerkt als redacteur voor diverse gamingwebsites en tijdschriften. Sinds 2016 deelt hij nieuwe games op RedBull.com, waar hij lezers voorziet van hardware-advies en uitgebreide gaming gidsen.