Hannah Schmitz al pratend gespot met haar handpalmen naar beneden? Dan weet je dat er belangrijke beslissingen genomen worden die hoogstwaarschijnlijk de uitkomst van de FIA F1 wereldkampioenschappen zullen bepalen. Opvallend, niet? Het is een techniek die de strateeg gebruikt om haar focus te bewaren in de hectiek van een race.

Schmitz en haar team zijn voortdurend bezig met het verwerken van een bulk aan data en simuleren ook ontelbaar veel mogelijke scenario's van een raceweekend.

Denk aan de GP van Hongarije dit jaar. Waar haar 'quick thinking under pressure' werd getest en bewonderd toen ze heel last-minute besliste om Max, die startte op P10, op zachte banden te laten rijden in plaats van op harde. De onverwachte move was allesbehalve ondoordacht. Door de bandenwissel slaagde ze erin om zijn concurrenten te 'undercutten' en zo de overwinning binnen te halen. Van P10 naar P1. WOW! Zijn voorsprong in het kampioenschap was op slag nog groter.

Tijdens de Grand Prix van Monaco in mei orkestreerde ze ook zo'n geweldig pitstopplan. Resultaat? Sergio Pérez won de wedstrijd en Max mocht hem vergezellen op het podium. De strategie die ze gebruikte was heel gewaagd en proactief en nadien kreeg ze dan ook credits van Dr Helmut Marko: "Vandaag waren we allemaal uitzonderlijk goed, maar onze winst is voornamelijk te danken aan Hannah."

Beslissingen nemen in 'the heat of the moment' brengt enorm veel druk met zich mee. En tegelijk krijg je er een gigantische dosis adrenaline van. Schmitz zei zelf: "Ik vind het zo spannend om een beslissing te nemen in een fractie van een seconde. Dan zit je echt op het puntje van je stoel. De volgende 20 seconden lijken voor het publiek misschien niet lang, maar voor mij gaan ze tergend traag. Dan zit ik daar te wachten om te zien of mijn beslissing positief uitdraait of niet."

In het hypermoderne tijdperk van de F1, wordt de uitkomst van een race heel vaak beslist in een milliseconde. Elke keuze die tijdens de wedstrijd gemaakt wordt, maakt het verschil tussen winnen en verliezen.

Alle cruciale beslissingen die tijdens de race genomen worden, zijn gebaseerd op data: wanneer en hoeveel keer er naar de pitstop gegaan wordt, welke banden er gebruikt worden, wanneer er aangevallen wordt en wanneer het tempo net gelijk moet blijven en zelfs wanneer de coureurs moeten samenwerken.

Het maakt niet uit hoeveel je op voorhand uitzoekt en uitwerkt, je kan nooit helemaal voorbereid zijn op een wedstrijd vol gele en rode vlaggen, 'crashes', 'penalties' en onvoorspelbaar weer.

Het is iets wat gedurende de hele race maximale concentratie vereist. "Rustig blijven is een van de belangrijkste eigenschappen van een strategist," zegt Schmitz.

"Een tip die ik ooit kreeg is dat je je handen moet draaien, zodat je palmen naar beneden wijzen. Dat helpt je om duidelijker over te komen en meer gezag te hebben en als je iets aan het uitleggen bent."

To help communicate clearly, Schmitz has a special technique for her palms © Getty Images/Red Bull Content Pool

Op de ochtend van een normale wedstrijd woont Schmitz meetings bij in de vorm van discussies met de coureurs, ingenieurs Adrian Newley en Christian Horner om op die manier raceplannen te bespreken.

Per race is ze afwisselend aanwezig in de 'pit wall' aan het circuit of in Milton Keynes in de Operations Room facility. Daarvoor wisselt ze elke wedstrijd af met Head of Race Strategy Will Courtenay.

Haar missie blijft dezelfde, maar haar rol verschilt naarmate haar locatie. In de pit moet ze haar focus bewaren en naar het grotere plaatje blijven kijken om zo een wedstrijd te winnen.

In de Operations Room, maakt ze deel uit van een team strategen dat alle mogelijke liveberekeningen en simulaties laat lopen en daarvan vervolgens de uitkomst doorgeeft aan de strateeg in de pit. Op die manier kunnen zij de beste beslissingen nemen samen met de ingenieurs.

De NASA style room is een echte 'game changer'. "We kunnen er naar de radio van elk team luisteren, beelden van alle on-board camera's zien, cijfers in detail bekijken en meteen doorgeven aan onze pit... Het voelt echt alsof je in dezelfde ruimte bent. Er zit geen vertraging op.”

Μία κρυφή ματιά στο Κέντρο Λειτουργιών της Aston Martin Red Bull Racing © Red Bull

De weg naar de pit was er een van toewijding en zoeken naar een pad naar haar droombaan.

Als kleuter was ze al geïnteresseerd in auto's en hoe die in elkaar zaten. Dat werd al snel een passie voor 'engineering' op school. Een masterdiploma Mechanisch Ingenieur van Cambridge University volgde voor ze het Red Bull Racing team vervulde als stagiaire in 2009.

Het duurde even om voldoende vertrouwen te krijgen. Iets waarvan ze hoopt dat dat gemakkelijker wordt voor vrouwen die in haar voetsporen willen treden.

"Er zijn heel veel mensen die initieel geen vertrouwen hebben in je om je job goed te doen," zegt ze.

"Als strateeg moet je veel mensen zeggen wat ze moeten doen en zij moeten ook luisteren naar jou. Je moet dus echt een vertrouwensband gaan opbouwen en ik denk dat dat als vrouw helaas wat moeilijker was. Nu ik het respect heb gekregen, hoop ik dat andere jonge vrouwen die in deze sport willen werken zien dat het kan. Zo komt er hopelijk ook wat meer diversiteit."

Schmitz is in ieder geval een herkenbaar gezicht voor de F1-fans nadat ze de wereld rondging tijdens de GP van Brazilië in 2019. Toen besloot ze om Verstappen voor de derde keer naar de pit te roepen, wetende dat hij initieel zijn leiding in de race zou verliezen.

Die zet resulteerde in een overwinning voor de Nederlander. Schmitz mocht hem vergezellen op het podium om de 'Constructors trophy' in ontvangst te nemen.

"Het was een heel speciaal moment en echt het hoogtepunt van mijn carrière", onthulde ze. "Ik was net terug uit zwangerschapsverlof dus het was belangrijk voor mij om te laten zien dat ik het nog steeds in me had. Het was echt een geweldige ervaring."

Schmitz takes a deserved share of the limelight in Brazil © Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool

Intussen werkt Hannah al 13 jaar voor het team en heeft ze al met heel wat grote namen gewerkt. Momenteel werkt ze samen met Max en Sergio die allebei enorm toegewijd zijn om haar strategieën eigen te maken.

In de ontknoping van opnieuw een geweldig seizoen gaat het team op zoek naar nog meer overwinningen om hun voorsprongen in het Drivers' en Constructors' championship verder uit te bouwen.

Schmitz en haar collega's hebben nog niet stilgezeten en zijn momenteel druk aan het voorbereiden op de komende circuits. Met het onvoorspelbare racen is er maar een ding waar we momenteel zeker van zijn: met Hannah Schmitz en haar team die alles tot in de puntjes uitdokteren, heeft Oracle Red Bull Racing alle informatie die ze nodig hebben in de palm van hun hand.