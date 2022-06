Red Bull Erzbergrodeo For two days riders blast their way up gravely …

is, zoals de naam suggereert, moeilijk. Het is één van de zwaarste endurancesporten ter wereld. Mens en machine nemen het samen op tegen de zwaarste terreinen in verschillende evenementen. Dit kunnen meerdaagse rally's tot intense sprintraces zijn. Dit kampioenschap is niet alleen voor eliterenners, jij als hobby rijder met een off-road motor kan ook deelnemen. Maar wees erop voorbereid dat dit kampioenschap alles behalve makkelijk is.

Het kampioenschap is pas begonnen in 2018, dus het staat nog in de kinderschoenen. Daarom vergeven we je het als je er nog niet alles van weet, maar geen zorgen. Hier hebben we een complete

Het seizoen van 2020 werd afgelast als gevolg van de pandemie, maar ondanks de aanhoudende beperkingen vond in 2021 het eerste wereldkampioenschap Hard Enduro plaats met een kampioenschap van acht ronden. De winnaar kon Lettenbichler of Bolt worden. De laatste race werd gewonnen door de Duitser, maar Bolt had genoeg gedaan om tot de eerste FIM Hard Enduro wereldkampioen gekroond te worden.

, voor een 300EXC TPI, maar die is uiteraard niet gewoon. "De motoren van KTM zijn behoorlijk goed," legt hij uit. "Maar ik heb nogal wat veranderingen aangebracht aan de standaardmotor. Het gaat allemaal om persoonlijke voorkeuren en comfort. Mijn motor heeft een andere motor en vering en mijn stuur en voetsteunen staan op verschillende posities. Elke rijder is individueel en heeft de motor op zichzelf afgesteld. Ik heb mijn vering de afgelopen 3 jaar niet veranderd - ik heb dezelfde afstelling gehouden omdat ik weet dat het me bevalt."

, een ervaren enduro-rijder die commentator is voor de series, vertelde hoe bescherming van de motor de sleutel is om een enduro-race te overleven. "Je wilt geen kapotte of verbogen remschijven, dus die moeten bedekt zijn. Ook is er bescherming voor de ketting en een grote skid plate om de motor te beschermen."

De amateurrijders kunnen komen opdagen met wat ze maar willen. Kettner legt uit dat hij alle soorten motoren de berg op heeft zien rijden. "We hebben twee verschillende raceklassen voor de Proloog-races in Erzberg: Eéncilinder en tweecilinder, omdat heel wat rijders gewoon meedoen aan de Proloog en racen met hun Enduro Adventure-motoren. Je ziet ook wel eens viercilinder straatmotoren met offroad banden aan de start van de Proloog. We hebben zelfs Vespa's en andere scooters gezien! Gewoon voor de lol."

Fit zijn helpt je ook tijdens de wedstijd, dus veel renners gaan naar de sportschool of ze fietsen, maar Mani legt uit dat trainen op je wedstrijd motor de beste vorm van training is. "Ik wilde meer op de motor rijden in mijn training, dus drie jaar geleden heb ik mijn trainingen veranderd. In Hard Enduro moet je verschillende stijlen rijden, dus ik train op een motorcrossbaan, ik rijd trials, ik rijd klassieke en extreme enduro. Dit maakt je een betere allrounder. Mijn tweede passie is mountainbiken, wat goed is voor de cardio. Dit doe ik dus ook.

voegde er nog aan toe dat inzicht in je motor hebben ook essentieel is om een goede enduro rijder te zijn: "Je moet rekening houden met de mechaniek en zo soepel mogelijk rijden. Weet wanneer de motor het zwaar te verduren heeft en let goed op je banden, want je hebt nog een goede band nodig om de laatste klim te kunnen doen. Als de band aan flarden ligt, kan dat je hele race verpesten.

Hij legt uit dat hij wachtte tot het echt erg werd voordat hij het liet opereren. "Vorig jaar november ging het een paar keer op slot en in het nieuwe jaar ging het helemaal op slot, dus liet ik me opereren. De artsen zeiden dat ik na twee weken weer in orde zou zijn, maar in het ziekenhuis zeiden de artsen: 'Ja, het was een beetje een puinhoop daarbinnen. De gewrichtsbanden zijn goed, maar aan de meniscus moest veel gebeuren. De artsen zeiden dat het drie tot zes maanden zou duren om te genezen, dus ik ben blij met de vijf maanden dat het duurde."

