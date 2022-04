De Wings For Life World Run is op 8 mei dit jaar, om 13:00 Nederlandse tijd. Tijdens deze wedstrijd waarin iedereen wereldwijd op hetzelfde moment begint, ren je met duizenden anderen over de hele wereld, om geld in te zamelen voor ruggenmergletselonderzoek. Het mooie is dat je zover kan rennen als dat je zelf wil en op de plek van jouw voorkeur. Je rent met een app net zover totdat de virtuele catcher car je in de app je heeft ingehaald. Wil je hier meer weten? Ga dan naar