© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Einde van een tijdperk: Marko stopt na 20 jaar F1-geschiedenis bij Red Bull
Het is het einde van een tijdperk: Helmut Marko, motorsportadviseur van Red Bull, heeft besloten om terug te treden uit F1. De manier waarop het 2025 seizoen eindigde heeft zijn beslissing beïnvloedt.
Max Verstappen miste ternauwernood zijn 5e wereldtitel in de Formule 1 - waardoor een legende uit de paddock zich terugtrok uit Oracle Red Bull Racing en de F1. Helmut Marko heeft besloten om eind 2025 terug te treden na meer dan 20 jaar als motorsportadviseur van Red Bull. De 82-jarige man was een van de belangrijkste architecten van Red Bulls tijdperk in de Formule 1 en stond ook aan het hoofd van het Red Bull Junior Program.
Het is een geweldige tijd geweest die ik heb mogen helpen vormgeven en delen met zoveel getalenteerde mensen.
"Ik ben nu al zes decennia betrokken bij de autosport en de afgelopen 20 jaar bij Red Bull waren een buitengewone en extreem succesvolle reis," zegt Marko. "Het is een geweldige tijd geweest die ik heb mogen helpen vormgeven en delen met zoveel getalenteerde mensen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt vervult me met trots."
01
Waarom is Helmut Marko gestopt?
Helmut Marko zei dat de manier waarop het 2025 seizoen eindigde invloed had op zijn beslissing om op te stappen. "Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt," legde hij uit. Max Verstappen van Red Bull Racing dichtte een gat van 104 punten tot slechts twee punten op Lando Norris, won de laatste race in Abu Dhabi, maar kwam toch tekort voor de titel. "Het maakte me duidelijk dat dit voor mij persoonlijk het juiste moment is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten," zei Marko, die een belangrijke factor was in Verstappen zijn F1-carrière.
Ik wens het hele team blijvend succes
Hij voegde eraan toe: "Ik wens het hele team blijvend succes en ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer voor beide wereldtitels zullen strijden."
02
Het einde van een tijdperk bij Red Bull
Marko was een invloedrijk figuur wiens leiderschap vorm gaf aan het succes van het team en coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen hielp ontwikkelen. "Helmut benaderde me met de wens om zijn rol als motorsportadviseur aan het einde van het jaar te beëindigen," legde Red Bull's CEO van Investeringen en Corporate Projects, Oliver Mintzlaff, uit. Hij noemde Marko's afscheid "het einde van een buitengewoon tijdperk". "Marko's passie, zijn moed om duidelijke beslissingen te nemen en zijn vermogen om potentieel te spotten zullen onvergetelijk blijven," voegde Mintzlaff eraan toe.
Marko's impact wordt niet alleen weerspiegeld in de mensen die hij gevormd heeft, maar ook in de resultaten die onder zijn ambtstermijn zijn behaald. De belangrijkste mijlpalen uit zijn twee decennia bij Red Bull zijn als volgt:
Teamstatistieken onder zijn ambtstermijn:
03
Wie is Helmut Marko?
Helmut Marko is geboren in 1943 in Graz, Oostenrijk. Hij is een voormalig autocoureur en won in 1971 de 24 uur van Le Mans. Hij behaalde een doctoraat in de rechten, wat hem de bijnaam "De Dokter" opleverde. Marko begon met racen in de jaren 60 samen met zijn vriend Jochen Rindt.
Later ging hij het management in en werd hij motorsportadviseur van Red Bull Racing, een rol die hij eind 2025 zal neerleggen. Hij hielp Red Bull uit te bouwen tot een meervoudig wereldkampioensteam en begeleidde coureurs als Max Verstappen en Sebastian Vettel. Vandaag de dag wordt hij beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de geschiedenis van de Formule 1.
04
F1-coureurs ontwikkeld door Helmut Marko
- Max Verstappen (4 x coureurskampioen)
- Sebastian Vettel (4 x coureurskampioen)
- Daniil Kvyat
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Daniel Ricciardo
- Sebastien Buemi
- Scott Speed
- Jaime Alguersuari
- Brendon Hartley
- Jean Eric Vergne
- Christian Klien
- Vitantonio Liuzzi
- Jack Doohan
- Patrick Friesacher