Einde van een tijdperk: Marko stopt na 20 jaar F1-geschiedenis bij Red Bull

Max Verstappen miste ternauwernood zijn 5e wereldtitel in de Formule 1 - waardoor een legende uit de paddock zich terugtrok uit Oracle Red Bull Racing en de F1. Helmut Marko heeft besloten om eind 2025 terug te treden na meer dan 20 jaar als motorsportadviseur van Red Bull. De 82-jarige man was een van de belangrijkste architecten van Red Bulls tijdperk in de Formule 1 en stond ook aan het hoofd van het Red Bull Junior Program.

Feest tijdens de F1 Grand Prix van Canada 2023 © Getty Images / Red Bull Content Pool Het is een geweldige tijd geweest die ik heb mogen helpen vormgeven en delen met zoveel getalenteerde mensen. Helmut Marko

"Ik ben nu al zes decennia betrokken bij de autosport en de afgelopen 20 jaar bij Red Bull waren een buitengewone en extreem succesvolle reis," zegt Marko. "Het is een geweldige tijd geweest die ik heb mogen helpen vormgeven en delen met zoveel getalenteerde mensen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt vervult me met trots."

01 Waarom is Helmut Marko gestopt?

Helmut Marko zei dat de manier waarop het 2025 seizoen eindigde invloed had op zijn beslissing om op te stappen. "Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt," legde hij uit. Max Verstappen van Red Bull Racing dichtte een gat van 104 punten tot slechts twee punten op Lando Norris, won de laatste race in Abu Dhabi, maar kwam toch tekort voor de titel. "Het maakte me duidelijk dat dit voor mij persoonlijk het juiste moment is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten," zei Marko, die een belangrijke factor was in Verstappen zijn F1-carrière.

Feest in parc ferme tijdens de F1 Grand Prix van België © Getty Images / Red Bull Content Pool Ik wens het hele team blijvend succes Helmut Marko

Hij voegde eraan toe: "Ik wens het hele team blijvend succes en ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer voor beide wereldtitels zullen strijden."

02 Het einde van een tijdperk bij Red Bull

Racewinnaar Max Verstappen viert feest met Helmut Marko © Getty Images / Red Bull Content Pool

Marko was een invloedrijk figuur wiens leiderschap vorm gaf aan het succes van het team en coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen hielp ontwikkelen. "Helmut benaderde me met de wens om zijn rol als motorsportadviseur aan het einde van het jaar te beëindigen," legde Red Bull's CEO van Investeringen en Corporate Projects, Oliver Mintzlaff, uit. Hij noemde Marko's afscheid "het einde van een buitengewoon tijdperk". "Marko's passie, zijn moed om duidelijke beslissingen te nemen en zijn vermogen om potentieel te spotten zullen onvergetelijk blijven," voegde Mintzlaff eraan toe.

2021 F1 wereldkampioen coureurs © Getty Images / Red Bull Content Pool Sebastian Vettel viert feest na het winnen van de Japanse Grand Prix © Getty Images / Red Bull Content Pool

Marko's impact wordt niet alleen weerspiegeld in de mensen die hij gevormd heeft, maar ook in de resultaten die onder zijn ambtstermijn zijn behaald. De belangrijkste mijlpalen uit zijn twee decennia bij Red Bull zijn als volgt:

Teamstatistieken onder zijn ambtstermijn: Red Bull Racing Performance Kampioenschappen voor constructeurs: 6

Kampioenschap coureurs: 8

Races: 417

Overwinningen: 130

Podia: 233

Pole Positions: 111

Snelste ronden: 102 Toro Rosso Races: 268

Overwinningen: 1

Podia: 3

Pole Positions: 1

Snelste ronden: AlphaTauri Races: 83

Overwinningen: 1

Podia: 2

Snelste ronden: 2 Visa Cash App Racing Bulls Races: 48

Podia: 1

Snelste ronden: 1 Gecombineerde prestaties van alle teams Kampioenschappen voor constructeurs: 6

Kampioenschap coureurs: 8

Races: 816

Overwinningen: 132

Podia: 23

Pole Positions: 11

Snelste ronden: 106

Max Verstappen en Dr Helmut Marko in de garage tijdens een training © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Wie is Helmut Marko?

Helmut Marko is geboren in 1943 in Graz , Oostenrijk. Hij is een voormalig autocoureur en won in 1971 de 24 uur van Le Mans. Hij behaalde een doctoraat in de rechten, wat hem de bijnaam "De Dokter" opleverde. Marko begon met racen in de jaren 60 samen met zijn vriend Jochen Rindt.

Dr Helmut Marko bereidt zich voor op de Red Bull Legends Parade © Getty Images/Red Bull Content Pool Helmut Marko en Gerhard Berger op Spielberg © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Later ging hij het management in en werd hij motorsportadviseur van Red Bull Racing, een rol die hij eind 2025 zal neerleggen. Hij hielp Red Bull uit te bouwen tot een meervoudig wereldkampioensteam en begeleidde coureurs als Max Verstappen en Sebastian Vettel. Vandaag de dag wordt hij beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de geschiedenis van de Formule 1.

04 F1-coureurs ontwikkeld door Helmut Marko

In de loop der jaren zijn er veel overwinningen gevierd © Getty Images / Red Bull Content Pool

Max Verstappen (4 x coureurskampioen)

Sebastian Vettel (4 x coureurskampioen)

Daniil Kvyat

Isack Hadjar

Liam Lawson

Yuki Tsunoda

Alex Albon

Pierre Gasly

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Sebastien Buemi

Scott Speed

Jaime Alguersuari

Brendon Hartley

Jean Eric Vergne

Christian Klien

Vitantonio Liuzzi

Jack Doohan

Patrick Friesacher

Arvid Lindblad