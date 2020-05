Herlings jumpt over Max: “Het moest goed gaan”

De Road Trip van Max en Albon door Nederland eindigt in Zandvoort. Voordat ze naar het circuit gaan, maken de Bulls een rondje over het strand van Scheveningen. Daar zien ze een oude bekende uit de Red Bull-crew: Jeffrey Herlings. De motorcrosser moest, terwijl ze over het strand reden, over de Formule 1-auto's heen springen. Toen hij de vraag kreeg om dat te doen, hoefde hij niet lang na te denken. “Supergaaf natuurlijk. Ik was meteen enthousiast. Hoe vaak krijg je nou zo'n kans?”

Herlings vlak voor de jump over Max © Rode Stier

“Het was ook super vet om te doen. Een dag om nooit te vergeten”, blikt Jeffrey terug op zijn filmdag. “En als je ziet welke beelden het opgeleverd heeft...echt gigantisch.”

En hoe veel hij in zijn carrière ook gewonnen heeft, voor deze spectaculaire stunt was hij toch wel even gespannen. “Tuurlijk, een beetje. Er stond ook heel wat publiek, wat eigenlijk niet de bedoeling was”, lacht hij. Eigenlijk moest de video in de anonimiteit worden opgenomen, maar het gerucht dat F1-auto's over het strand gingen racen verspreidde zich snel. Rijen dik stond het publiek op het strand om de stunt van de Formule 1-auto's en Herlings zo goed mogelijk te zien.

Max Verstappen en Jeffrey Herlings rijden over het strand © Rob Smalley

“Het moest goed verlopen”, weet hij. “Voor een Formule 1-auto is over zand rijden niet niks, dus ik had eigenlijk maar een paar kansen. Het moest allemaal precies goed worden getimed. Dus ja, een beetje spanning voel je dan wel. Ik ben blij dat het resultaat supermooi geworden is.”

Jeffrey Herlings jumpt over de twee F1 auto's © Rutger Pauw

Het lastigste voor Herlings was de combinatie van het strandzand en de timing. Want hij moest precies in de lucht hangen als de auto's, die een stuk verderop startten, onder hem door reden. “Er waren al snel diepe sporen in het mulle zand, dat maakte het lastig. En ik moest de bult natuurlijk helemaal goed nemen, anders lag ik bovenop een Formule 1-auto”, lacht hij.

Dutch Road Trip - Behind The Scenes