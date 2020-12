Zo maakte hij in december een doelpunt tegen Bayern München en zorgde hij een paar dagen later voor de beslissende treffer in de Champions League tegen Manchester United. Hiermee ging RB Leipzig door naar de knock-out-fase. Zijn reactie op die wedstrijd check je hier .

Ook buiten het veld voelt Kluivert zich erg lekker in het oosten van Duitsland. Zo pakt hij regelmatig zijn hengel om in alle rust op snoek te gaan vissen. In zijn appartement in Leipzig heeft hij een kleine studio ingericht, waar hij op een vrije avond weleens een nummertje zingt of rapt. ‘Niet zingen zoals Bruno Mars of zo, maar ook geen pure rap’, legt hij uit. Welkom in het Leipzig van Justin Kluivert.

Hoe bevalt je leven in Leipzig?

Justin Kluiver t: Goed man, mijn leven in Rome was natuurlijk erg lekker. Daar woonde ik tien minuutjes van de zee en kon ik op een vrije dag lekker gaan varen. Het weer is hier ietsje minder, maar het stadje Leipzig is erg leuk. Mijn moeder heeft mijn appartement al helemaal op en top ingericht. In mijn vrije tijd kan ik hier nu lekker films kijken en FIFA of Call of Duty op de PlayStation spelen. Ik ben echt een chiller en hoef niet per se iedere dag iets te doen. Met die quarantaine kan ik ook niet veel anders dan me focussen op voetbal en dromen over doelpunten.

Verveel je jezelf tijdens de lockdown?

Er is altijd wel iets te doen. Mijn broer en ik houden bijvoorbeeld erg van vissen. Dan trekken we allebei een dikke jas aan en gaan we naar buiten. Mijn teamgenoot Kevin Kample vindt het ook heel leuk en hij heeft me tips gegeven voor goede plekken in de buurt van Leipzig. De Waldersee is bijvoorbeeld een gezellig plekje om te gaan vissen.

Waar vis je op?

Snoek, Hécht noemen ze dat hier in Duitsland. Ik heb die hobby een beetje overgenomen van mijn vader. Als we bij mijn vader waren, gingen we vaak naar de forellenkwekerij. We zijn vroeger ook weleens naar Schotland geweest om een paar dagen op zalm te vissen. Het is echt abnormaal wat we daar hebben gevangen. We hebben echt enorme joekels uit het water gehaald.

Wat vind je zo mooi aan vissen?

Ik vind het fijn om die spanning te voelen: als ik mijn hengel nu binnenhaal, kan er iets aan mijn haak zitten. Tegelijkertijd is het ook heel erg rustgevend. Lekker mijn hengeltje uitgooien en midden in de natuur staan. Heerlijk.

Hoe kwam je transfer naar RB Leipzig eigenlijk tot stand?

In mijn eerste jaar in Rome moest ik heel erg wennen en voor mijn gevoel moest het in mijn tweede seizoen écht gaan gebeuren. Dat ging ondanks een aantal blessures de goede kant op. Ik maakte zeven doelpunten en vlak voor de quarantaine scoorde ik nog twee keer op rij. Na de quarantaine speelde ik minder en daar baalde ik van. Dit gaan we niet het hele seizoen zo doen, dacht ik. Uiteindelijk had ik een paar interessante clubs in mijn hoofd en daar was Leipzig er zeker één van. Toen zij kwamen, zei ik meteen: ‘Kom we gaan!’ Ik overleg ook altijd met mijn vader en ook hem leek dit een mooie stap.

Wat sprak je zo aan in RB Leipzig?

De manier hoe Leipzig voetbalt. Het maakt niet uit tegen wie we spelen, we gaan heel erg uit van onze eigen kwaliteiten. Dat zag je bijvoorbeeld tegen Bayern München en Manchester United. We spelen met volle druk en scoren vaak per wedstrijd. Die snelheid en speelstijl liggen me denk ik heel erg goed.

Was het moeilijk om je aan te passen aan de speelstijl van Julian Nagelsmann?

Vooral tactisch was het erg wennen. We kunnen in veel verschillende formaties spelen. Dat moest ik echt even onder de knie zien te krijgen. We weten precies hoe we druk moeten zetten, hoe we aanvallen en wat we van elkaar verwachten. Ik speel hier ook vaak iets meer vanuit de spits. Bij Ajax speelde ik altijd aan de buitenkant. Nu speel ik dichterbij de goal en dat bevalt ook heel erg goed. We hebben een hele hechte groep en staan altijd achter elkaar. Als iemand iets goed doet, juichen we hem met z’n allen toe. Doet iemand iets fout, peppen we hem juist weer op. Iedere wedstrijd komt er ook zoveel geluid vanaf onze bank. Dat geeft me kracht.

Met Noah Ohio en Solomon Bonnah voetballen er nog twee Nederlandse spelers bij RB Leipzig. Hoe doen die jonge gasten het?

Ze trainen regelmatig mee met het eerste elftal. Solomon kende ik al vanuit de jeugd van Ajax, die had ik weleens zien voetballen. Ik noem hem hier op de training weleens N'Golo Kanté. Solo is niet de grootste, maar een echte bikkelaar. Noah kende ik nog niet zo goed, omdat hij hiervoor in Engeland speelde. Hij is een sterke spits met een snoeihard schot in zijn linkervoet. Tegen hem zeg ik altijd: ‘Die rechter moet je ook nog even trainen, dan kan niemand je stoppen.’ Het zijn twee jonge jongens met veel potentie. Het is er nog niet van gekomen om buiten het voetbal een keer te chillen, aangezien er nu ook weinig te doen is. Zodra het weer kan, neem ik ze gezellig een keer mee om wat te gaan eten. Ik kan zelf ook wel aardig koken trouwens.

Oh? Wat maak je dan?

Van alles, maar mijn specialiteit is kip, rijst en snijbonen. Ik heb mijn diploma gehaald op de kookschool Hubertus & Berkhoff. Daar heb ik de basis geleerd. Maar ik kom niet in de buurt van hoe lekker mijn oma kan koken. Zij maakt weleens een English diner voor me, dat is onder andere kip met aardappel. Daar maakt ze altijd een gravysaus bij. Dat is een vleesjus, die is echt onmenselijk lekker.

Op YouTube is er een rapnummer te vinden van jou en je oud-teamgenoot Noa Lang. Maak je nog veel muziek?

Muziek is ook een hobby van me. In Rome en nu ook in Leipzig heb ik een kleine studio in mijn huis. Het is geen studio waar professionele artiesten hun nummers zouden opnemen, maar voor mij is het prima. Soms schiet er een tekst door mijn hoofd, noteer ik het in mijn telefoon en zing ik het later in. Ik luister het weleens terug in de auto of stuur het door naar vrienden. Ik doe het puur omdat ik het zelf leuk vind.

Welke voetballer maakt volgens jou de beste muziek?

Die moet ik aan Memphis Depay en Quincy Promes geven. Die zijn allebei wel echt goed. Met alles wat Memphis doet, zorgt hij dat het kwaliteit is. In zijn clips ziet alles er top uit. In het nummer Fall Back zegt hij ook wat over mij. Hij vroeg toen ook of ik langs kwam voor de opnames van zijn clip. Zo’n dag is harstikke leuk en gezellig. Memphis is een goede vriend van me. Wie weet kunnen we ooit samen een nummertje maken.

Naar wat voor muziek luister je zelf graag?

Ik heb allerlei verschillende afspeellijsten op Spotify. Het gaat van Surinaamse trafassi naar rustige tunes. En van rap tot klassiekertjes. Ik ben ook een groot fan van André Hazes. Kleine jongen is voor mij zijn beste nummer, maar eigenlijk is alles goud van hem.

Hoe was het om zelf als kleine jongen een bekende voetballer als vader te hebben?

Ik heb weinig herinneringen dat ik mijn vader heb zien voetballen of zo. Ik weet nog wel dat ik vroeger met alle kinderen na de wedstrijd in de kleedkamer van Barcelona mocht komen. Ik zie mezelf nog die drankjes uit de koelkast pakken daar. Nu besef ik pas hoe speciaal het was om tussen al die topspelers te lopen. Ik kijk vandaag de dag nog steeds echt tegen mijn vaderop. Hij heeft zoveel mooie momenten meegemaakt in zijn leven. Dat probeer ik te evenaren. Hij heeft me altijd gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen.

Op Instagram zie ik ook regelmatig foto’s met je moeder voorbijkomen. Jullie zijn bijzonder hecht volgens mij.

Allebei mijn ouders betekenen zo veel voor mij. Het is niet in woorden te beschrijven wat ik allemaal voor ze zou doen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. Tot mijn transfer naar AS Roma heb ik altijd bij mijn moeder gewoond. Ze is zo’n sterke vrouw. Ik heb veel respect voor hoe ze drie jongens heeft opgevoed. Als ik nu naar mijn broers kijk, denk ik weleens: die zijn goed gelukt. Petje af voor mijn moeder. Ze is echt een baas.

Welke mooie herinneringen heb je aan de tijd dat je samen met je moeder woonde?

Ik heb zoveel mooie herinneringen aan die tijd. We vierden bijvoorbeeld altijd sinterklaas in Brabant, waar mijn moeder vandaan komt. Dan waren we met 25 man en lagen er honderden cadeautjes. Dat was zo gezellig. Helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn omdat ik moest voetballen. Ik kreeg wel allerlei foto’s doorgestuurd. Het is leuk dat er nu een hele nieuwe generatie in onze familie is, zoals de kinderen van mijn tantes en het zoontje van zes van mijn moeder. Nu krijgen zij alle cadeautjes en wij niet meer.

Wat hoop je dit seizoen allemaal te bereiken met RB Leipzig?