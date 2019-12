Dat je elk jaar dezelfde kerstliedjes hoort betekent niet dater maar tien goede kerstnummers zijn gemaakt. Als je een beetje dieper graaft kom je honderden heerlijke kerstalbums tegen. Green stress, wij hebben ze allemaal voor je op een rij gezet. Van r&b-glijers tot jazzy jingle bells en XMas trap: dit zijn 14 albums plus bonus kerstpokoes waar je geen genoeg van krijgt deze feestdagen.

1. Ne-Yo -Another Kind of Christmas (2019)

Hier heb je op gewacht. Elf r&b-toetjes gebakken in olie, precies zoals je gewend bent van Ne-Yo. De trap-soul banger talk About It kunnen we het hele jaar horen.

2. Jermaine Dupri presents twelve Soulful Nights Of Christmas (1996)

Eigen songs met een soulful jus, van K-Ci & JoJo, Alicia Keys, Chaka Khan, Faith Evans, Jagged Edge en andere inmiddels legendarische r&b-queens en kings.

3. Dr. Seuss’ The grinch (original Motion soundtrack) (2018)

Het album opent met twee creatieve trap-beïnvloede tracks van Tyler, The Creator. Een tof contrast met de gouden klassiekers van The Supremes, Nat King Cole en andere grootheden.

4. Jim Jones -A Dipset Christmas (2007)

Als je net als Dipset’s Jim Jones elke dag zo leeft als met de kerst -ballin’, living fast, spendin’- dan is dit jouw album.

5. Various artists - A Laface family Christmas

Honingzoete glijers van al je 90s lievelings, inclusief TLC, usher, Outkast en Toni Braxton.

6. P J Morton - Christmas with P J Morton (2018)

A whole lotta funk en New Orleans bounce, de hip hop die daar in de jaren 90 opkwam. Deze kan je het hele jaar draaien.

7. DRAM - #1HappyHoliday (2017)

Deze kerst EP duurt net lang genoeg om je toetje soldaat te kunnen maken met good vibes op de achtergrond.

8. Trap City - Xmas trap

Geef je een feest deze kerstdagen, gooi dan deze trap en bass-heavy pokoes en je avond is sowieso lit.

9. India.Arie & Joe sample - Christmas with Friends (2015)

Een gouden samenwerking tussen de legendarische pianist en de zangeres wiens warme soulful stem we elke dag van het jaar willen horen.

10. Destiny’s Child - 8 Days of Christmas (2001)

Solange in haar jonge jaren en de girls van Destiny’s Child op kerstdeuntjes. Jingle bells op z’n early 2000s, dat maakt toch van elk kerstdiner een feestje?

11. Snoop Dogg - Presents Christmas In Tha Dogg House

Snoop is altijd wel in voor iets geks, en dus kon een kerstalbums gedipt in zijn (en zijn matties’) swaggy g-funk vibes niet ontbreken. Een klassieker.

12. Jermaine Dupri presents twelve Soulful Nights Of Christmas (1996)

K-Ci & JoJo, Alicia Keys, Chaka Khan, Faith Evans en Jagged Edge op een album is al legendarisch, laat staan op een kerstalbum. Get with it!

13. Broederliefde - Broeders

It’s that time of the year dat je je broeders en zusters uitnodigt om samen opgedoft te dineren en je de vriendschap viert. Laten we daar nou een perfect album bij hebben.

14. Kanye West - Jesus is King

Een rijk geproduceerde ode aan Gado (en aan Kanye zelf), met gospel, soul en dikke drumkicks.

Bonustracks

Van een heel album kwam het niet, maar deze kerst-geïnspireerde pokoes zijn te goed omje te onthouden.

Anderson .Paak - Linus & Lucy

Khruangbin - Christmas Time is Here

B2K feat Jhene Aiko - Santa Baby

Eric Bellinger - Sex for Christmas

Lil Mosey - K For Christmas

Swae Lee - Christmas At Swae’s

Benny Sings & Clara Hill - On Christmas Morning