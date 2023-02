Tijd voor een leuk feitje van eigen bodem. En ook nog eens een feitje dat niet bij alle Rap Champs bekend was: wist je dat Sevn Alias en KM (nu van SFB) samen in de rapgroep D-Boyz hebben gezeten toen ze vijftien jaar waren? Ze hebben zelfs een sessie gedaan bij Zonamo Underground in de tijden dat Sevn nog Oddje Taylor heette.

Tijd voor een leuk feitje van eigen bodem. En ook nog eens een feitje dat niet bij alle Rap Champs bekend was: wist je dat Sevn Alias en KM (nu van SFB) samen in de rapgroep D-Boyz hebben gezeten toen ze vijftien jaar waren? Ze hebben zelfs een sessie gedaan bij Zonamo Underground in de tijden dat Sevn nog Oddje Taylor heette.

Tijd voor een leuk feitje van eigen bodem. En ook nog eens een feitje dat niet bij alle Rap Champs bekend was: wist je dat Sevn Alias en KM (nu van SFB) samen in de rapgroep D-Boyz hebben gezeten toen ze vijftien jaar waren? Ze hebben zelfs een sessie gedaan bij Zonamo Underground in de tijden dat Sevn nog Oddje Taylor heette.

Het is een lastige vraag: Drake of Kendrick Lamar? De Amerikaanse president Barack Obama kreeg deze vraag ook. En weet je voor wie hij koos? Kendrick Lamar. 4SHOBangers deelde dit feitje in de vierde aflevering van Red Bull Rap Champs. DAMN...

Het is een lastige vraag: Drake of Kendrick Lamar? De Amerikaanse president Barack Obama kreeg deze vraag ook. En weet je voor wie hij koos? Kendrick Lamar. 4SHOBangers deelde dit feitje in de vierde aflevering van Red Bull Rap Champs. DAMN...

Het is een lastige vraag: Drake of Kendrick Lamar? De Amerikaanse president Barack Obama kreeg deze vraag ook. En weet je voor wie hij koos? Kendrick Lamar. 4SHOBangers deelde dit feitje in de vierde aflevering van Red Bull Rap Champs. DAMN...

In de zevende aflevering wist 4SHOBANGERS een mooi feitje te brengen: toen 2Pac in 1995 vast kwam te zitten, was het de Amerikaanse komiek Jim Carey die hem grappige brieven schreef om hem op te vrolijken. Hierdoor kregen de twee een sterke band.

In de zevende aflevering wist 4SHOBANGERS een mooi feitje te brengen: toen 2Pac in 1995 vast kwam te zitten, was het de Amerikaanse komiek Jim Carey die hem grappige brieven schreef om hem op te vrolijken. Hierdoor kregen de twee een sterke band.

In de zevende aflevering wist 4SHOBANGERS een mooi feitje te brengen: toen 2Pac in 1995 vast kwam te zitten, was het de Amerikaanse komiek Jim Carey die hem grappige brieven schreef om hem op te vrolijken. Hierdoor kregen de twee een sterke band.