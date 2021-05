Hoe ik train: Els Visser

Een Ironman is niet voor iedereen weggelegd. Alleen de diehards zijn hiervoor gemaakt. Els Visser , inmiddels professioneel triatleet, is er zo één. En hoe!

“Het voelt als vakantie zo in het laagseizoen.” Els Visser

01 Waar ben je op dit moment voor aan het trainen?

Vooral om sterker en sneller te worden. We trainen elk jaar gericht op het raceseizoen dat in Europa rond mei van start gaat en daarin zijn verschillende belangrijke momenten: als langeafstandstriatleet richt ik me hierin op diverse halve en hele Ironmans en daarna op het hoogtepunt, het WK van de hele Ironman die plaatsvindt in oktober. Maar hiervoor moet ik mij eerst kwalificeren. Op dit moment ben ik in Oostenrijk, bij het Athlete Performance Center van Red Bull. Dit is een heel groot trainingscentrum waar alle Red Bull-atleten toegang tot hebben en waar ik me in de huidige lockdownsituatie op de beste manier voor het triatlonseizoen kan voorbereiden.

Het hoogseizoen vindt plaats in de zomer en het piekmoment in het najaar. Ik zit nu in mijn laagseizoen, de voorbereidende fase, en het voelt echt een beetje als vakantie. Hoewel ik op dit moment drie keer per dag train, is het volume en de intensiteit van de trainingen nog vrij laag. Vijf keer per week zwem ik tussen de vijf en zes kilometer en fietsen wissel ik af met hardlopen. Er moet minimaal één dag tussen het hardlopen zitten in verband met herstel. In het laagseizoen richten we ons met name op krachtopbouw en snelheid. Zo zwem ik met peddels om mijn bovenlichaam sterker te maken en sprint ik vele 25 meters in het zwembad voor de snelheid, fiets ik met zware weerstand en loop ik maximaal anderhalf uur in heuvelgebied.

02 Train je alleen in de onderdelen van de triatlon?

In het laagseizoen kan ik ook om de dag in de gym staan om een half uur balansoefeningen te doen, maar over het algemeen is het functioneel krachttrainen, dus met de onderdelen van de triatlon. Denk aan de peddels bij het zwemen. Zo leer ik meer mijn bovenlichaam te gebruiken in plaats van mijn benen, die kan ik beter sparen voor het fietsen en het rennen. Verder train ik in heuvelgebied en met weerstand op mijn fiets om mezelf echt krachttraining te geven.

03 En hoe ziet je training er dan uit in het hoogseizoen?

In het hoogseizoen, in aanloop naar de races toe, train ik vooral op duurvermogen. Het volume van de trainingen neemt onwijs toe. De lange fietsritten van vijf uur en duurlopen tot drie uur komen dan in mijn schema’s. Tijdens een Ironman race ben je ruim negen uur aan het racen. Waar we in de winter gefocust hebben op kracht en snelheid, voegen we nu het uithoudingsvermogen hieraan toe. Tijdens die weken is planning heel belangrijk om al je trainingen in een dag te kunnen krijgen. Na het zwemmen in de ochtend is het snel ontbijten, meteen de fiets op voor een paar uur en vaak als ik dan moe van de fiets kom, dan is er nog een laatste training die ik moet doen. Zie het als pieken voor de wedstrijd, jezelf echt klaarstomen voor het echte werk. Dat is wel even een tandje meer dan op dit moment.

Het gaat bij een triatlon niet zozeer om wie het snelste is, maar wie het langste overeind blijft. Wie houdt het vol? Dit heeft alles te maken met de verdeling tussen de drie onderdelen. Mijn benen zo min mogelijk gebruiken tijdens het zwemmen en tijdens het fietsen mijn hart-longsysteem zo min mogelijk belasten, omdat ik dat weer nodig heb tijdens het hardlopen. Sprinters rennen op hun voorvoet, ik leer hardlopen op mijn middenvoet en hak. Het zijn net wat andere manieren van trainen, waardoor je het verschil kan maken tijdens de wedstrijden.

“Ik weet nooit wat ik morgen train” Els Visser

04 Heb je ook wel eens rustdagen?

Wanneer ik merk dat ik echt moe ben en rust wil, geef ik dit aan bij mijn coach. Ik heb dagelijks contact met mijn coach over de trainingen en hoe ik me voel. Hij geeft elke dag een schema voor de dag erna. Ik weet dus nooit wat ik de volgende dag train. Ik heb geen planning, die krijg ik per dag. Als ik aangeef dat ik vermoeid ben, dan kan hij daarop inspelen en indien mogelijk mijn schema aanpassen. De vermoeidheid hoort er ook bij en is iets waar ik mee om heb leren gaan. Zoals mijn coach zegt: “it’s part of the job”. Er is een zekere mate van vermoeidheid nodig om beter te worden en fitter te worden. De rustdag die ik ongeveer na tien intensieve trainingsdagen krijg, is dan een manier om het lichaam weer te laten herstellen en klaar te maken voor de volgende tien trainingsdagen. Maar zoals ik al zei, weet ik nooit precies wat me te wachten staat en blijft elke dag een verrassing.

05 Waar wil je dit seizoen in verbeteren?

Het geluk wat ik heb, is dat ik vrij laat ben begonnen als triatleet en nog jong ben in de sport. In alle onderdelen van een Ironman valt er dus nog winst te behalen. Op dit moment ben ik in het onderdeel fietsen het sterkste. Mijn uiteindelijke doel is wel dat ik sneller word. Zo wil ik de marathon onder de drie uur lopen. Op dit moment is mijn snelste tijd in een Ironman drie uur en tien minuten. Dit heeft uiteraard alles te maken met de verdeling tussen de onderdelen en het inzetten van je lichaam en kracht.

06 …maar ook mentaal?

Ik denk wel dat een Ironman-race uit 40% mentale kracht bestaat en 60% fysieke prestatie. De moeilijkste uitdaging is focus houden. Ik kan heel goed focus houden per onderdeel, terwijl andere atleten nog wel eens afdwalen in gedachtes. Mentaal kan ik veel aan, vooral omdat ik geniet van het leven als atleet. Elke dag mag ik leven als atleet, kan ik sporten, mezelf uitdagen en verbeteren.

07 Kan iedereen een triatleet worden?

De luxe die ik heb om fulltime te kunnen trainen is uniek, zeker in deze sport. Mijn dagen zijn gericht op mijn trainingen, rustmomenten en focus op de wedstrijden. Wat je vaak ziet is dat mensen die trainen voor bijvoorbeeld een triatlon, dit moeten combineren met werk en sociale activiteiten. Vaak is de combinatie met veel trainen een bron van stress die het lichaam krijgt. Mijn tip, als je wilt trainen en al een vol schema hebt, zou zijn: wees niet bang om rust en een moment voor jezelf te pakken als je in een drukke periode zit. Hoe meer rust, hoe minder stress en hoe beter het resultaat. En houd die finishlijn in je achterhoofd. Dat moment is uniek. Sport is zo puur en het gevoel als je over de finishlijn komt, is magisch!