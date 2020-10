Sadio Mané

Misschien is Sadio Mané wel de allergrootste ster die in het verleden voor een Red Bull-club uitkwam. In 2012 werd hij door Red Bull Salzburg voor vier miljoen euro opgepikt bij FC Metz. De Senegalees was bij Salzburg onderdeel van het elftal dat Ajax dronken tikte in de Europa League (0-3). Niet veel later werd Mané binnengehaald door Southampton, dat hem al snel voor 42 miljoen euro doorverkocht aan Liverpool. Inmiddels is hij een nachtmerrie voor alle verdedigers in de Premier League en heeft hij een Engelse landstitel én de Champions League achter zijn naam.

Naby Keïta

Mané is niet de enige speler bij Liverpool die eerder speelde voor een Red Bull-club. De Engelse club legde namelijk in 2018 zestig miljoen euro neer voor Naby Keïta. De middenvelder uit Guinee kwam uit voor zowel Red Bull Salzburg als RB Leipzig . Ook voor Keita hoefde de Oostenrijkse club niet flink de portemonnee te trekken. De middenvelder werd slechts voor anderhalf miljoen euro gekocht van het Franse FC Istres. Dat bedrag is hij later dubbel en dwars waard geworden. Met Liverpool heeft hij samen met zijn ploeggenoot Mané inmiddels een landstitel en de Champions League gewonnen.

Erling Braut Haaland

De Noorse spits had niet lang nodig in het shirt van Red Bull Salzburg voordat de hele wereld over hem sprak. Tijdens zijn debuut in de Champions League knalde de negentienjarige Haaland direct een hattrick binnen tegen Racing Genk. In zes Champions League-potjes dat seizoen wist hij liefst acht keer te scoren. Het was dan ook niet zo gek dat niet veel later iedere topclub vocht om de handtekening van de Noorse tienersensatie. Hij koos uiteindelijk voor Borussia Dortmund, waar hij vrolijk verder is gegaan met het maken van doelpunten.

Joshua Kimmich

Deze zomer stond Joshua Kimmich trots met de Champions League-trofee in zijn handen. Ook Kimmich begon zijn profcarrière ooit bij RB Leipzig, dat hem in 2013 voor een half miljoen euro overnam uit de jeugdopleiding van VfB Stuttgart. Leipzig speelde op dat moment op het derde niveau en was nog volop bezig aan zijn opmars in het Duitse voetbal. De jonge Kimmich hielp Leipzig in zijn eerste seizoen aan een promotie naar de Tweede Bundesliga, waar hij al snel opviel bij de toenmalige Bayern München-trainer Pep Guardiola. Inmiddels is hij niet meer weg te denken bij Der Rekordmeister, werd hij vijf keer landskampioen en heeft hij al 48 wedstrijden voor de nationale ploeg van Duitsland gespeeld.

Timo Werner