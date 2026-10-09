Hoe Thomas Genon zich voorbereid op Red Bull Rampage 2026

Hoe bereid je je voor op een evenement als Red Bull Rampage? Met een mountainbike roadtrip door British Columbia. Tenminste, zo maakte de Belgische freeride-legende en Rampage-veteraan Thomas Genon zich klaar voor zijn 14e optreden op het iconische freeride-evenement in de woestijn van Utah. Hij documenteerde zijn voorbereiding in zijn nieuwe video "THE BC WARM-UP - Red Bull Rampage 26."

Hoe bereid je je voor op een evenement als Red Bull Rampage? Met een mountainbike roadtrip door British Columbia. Tenminste, zo maakte de Belgische freeride-legende en Rampage-veteraan Thomas Genon zich klaar voor zijn 14e optreden op het iconische freeride-evenement in de woestijn van Utah. Hij documenteerde zijn voorbereiding in zijn nieuwe video "THE BC WARM-UP - Red Bull Rampage 26."

Hoe bereid je je voor op een evenement als Red Bull Rampage? Met een mountainbike roadtrip door British Columbia. Tenminste, zo maakte de Belgische freeride-legende en Rampage-veteraan Thomas Genon zich klaar voor zijn 14e optreden op het iconische freeride-evenement in de woestijn van Utah. Hij documenteerde zijn voorbereiding in zijn nieuwe video "THE BC WARM-UP - Red Bull Rampage 26."