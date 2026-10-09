Hoe Thomas Genon zich voorbereid op Red Bull Rampage 2026

Hoe bereid je je voor op een evenement als Red Bull Rampage? Met een mountainbike roadtrip door British Columbia. Tenminste, zo maakte de Belgische freeride-legende en Rampage-veteraan Thomas Genon zich klaar voor zijn 14e optreden op het iconische freeride-evenement in de woestijn van Utah. Hij documenteerde zijn voorbereiding in zijn nieuwe video "THE BC WARM-UP - Red Bull Rampage 26."
De laatste weken door voor Rampage bracht Thomas door in British Columbia. Om de zaken af te trappen, ging "Tommy G" naar het huis en de trainingscomplex van Brett Rheeder in Vernon voor airbagsessies met Kaidan Ingersoll. Van daaruit ging hij verder naar SilverStar en later Kamloops voor de juiste bikepark-trails en freeride-lijnen. De laatste stop was het adidas-teamevenement tijdens de WHOOP UCI Mountain Bike World Series in Whistler, waar hij reed naast Danny MacAskill, Greg Minnaar, Brendan Fairclough, Vero Sandler, Amaury Pierron en Myriam Nicole.
Thomas Genon zal deelnemen aan de 20e editie van Red Bull Rampage in de buurt van Virgin, Utah, van 8 tot 10 oktober. De finale van de mannen wordt live uitgezonden op Red Bull TV op zaterdag 10 oktober vanaf 18:00 uur. CEST (10:00 uur MT). Al op donderdag 8 oktober wordt ook de vrouwenfinale live uitgezonden op Red Bull TV vanaf 18.00 uur. CEST (10:00 uur MT).
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