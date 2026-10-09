Thomas Genon - road to Rampage
© Jules Langeard
MTB

Hoe Thomas Genon zich voorbereid op Red Bull Rampage 2026

Red Bull Rampage staat bekend als het meest extreme mountainbike event ter wereld. Alleen de allerbeste riders mogen op uitnodiging aan de start verschijnen. Maar wat gaat eraan vooraf?
Geschreven door Roy Rovers
2 minuten lezenPublished on

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Rampage

Red Bull Rampage pits the world's best freeride mountain bikers against Utah's brutal desert cliffs. Riders design and dig custom lines down sheer sandstone ridges, and throw down massive tricks.

14 Tour Stops

Thomas Genon

From a breakout Red Bull Joyride win to a Red Bull Rampage podium, Belgian Thomas Genon has established himself as one of MTB's most versatile riders.

BelgiumBelgium
Hoe bereid je je voor op een evenement als Red Bull Rampage? Met een mountainbike roadtrip door British Columbia. Tenminste, zo maakte de Belgische freeride-legende en Rampage-veteraan Thomas Genon zich klaar voor zijn 14e optreden op het iconische freeride-evenement in de woestijn van Utah. Hij documenteerde zijn voorbereiding in zijn nieuwe video "THE BC WARM-UP - Red Bull Rampage 26."
De laatste weken door voor Rampage bracht Thomas door in British Columbia. Om de zaken af te trappen, ging "Tommy G" naar het huis en de trainingscomplex van Brett Rheeder in Vernon voor airbagsessies met Kaidan Ingersoll. Van daaruit ging hij verder naar SilverStar en later Kamloops voor de juiste bikepark-trails en freeride-lijnen. De laatste stop was het adidas-teamevenement tijdens de WHOOP UCI Mountain Bike World Series in Whistler, waar hij reed naast Danny MacAskill, Greg Minnaar, Brendan Fairclough, Vero Sandler, Amaury Pierron en Myriam Nicole.

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Red Bull Energy Drink
Tommy G traint in de achtertuin van Brett Rheeder

Tommy G traint in de achtertuin van Brett Rheeder

© Jules Langeard

Thomas Genon zal deelnemen aan de 20e editie van Red Bull Rampage in de buurt van Virgin, Utah, van 8 tot 10 oktober. De finale van de mannen wordt live uitgezonden op Red Bull TV op zaterdag 10 oktober vanaf 18:00 uur. CEST (10:00 uur MT). Al op donderdag 8 oktober wordt ook de vrouwenfinale live uitgezonden op Red Bull TV vanaf 18.00 uur. CEST (10:00 uur MT).
Qua tricks zit het wel goed bij Tommy G

Qua tricks zit het wel goed bij Tommy G

© Jules Langeard

Onderdeel van dit verhaal

Red Bull Rampage

Red Bull Rampage pits the world's best freeride mountain bikers against Utah's brutal desert cliffs. Riders design and dig custom lines down sheer sandstone ridges, and throw down massive tricks.

14 Tour Stops

Thomas Genon

From a breakout Red Bull Joyride win to a Red Bull Rampage podium, Belgian Thomas Genon has established himself as one of MTB's most versatile riders.

BelgiumBelgium
MTB

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