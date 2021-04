De diepte in

Het roeiteam gaat freediven tot wel 20 meter diep. Bij freediving geeft je lichaam je signalen dat je terug omhoog moet, omdat je ervan bewust bent dat je geen adem kunt halen. Alleen jijzelf beslist of je hiernaar luistert. Deze signalen zijn namelijk uit te schakelen, wanneer je over deze mentale kracht bezit.

We spraken Maarten Hurkmans en Bram Schwarz over hun bevindingen van het freedive avontuur.

