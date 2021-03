vaart niet vaak tijdens trainingen op de allerhoogste snelheid, zoals ze dit tijdens de wedstrijden doen. Deze hoge snelheden halen kost heel veel kracht. Toch is het enorm belangrijk om de techniek van deze snelheden te trainen. Het is een kunst om ook als je enorm hard roeit, technisch goed te blijven roeien. Met de motoren van Project Speed kunnen ze nu beter wennen aan deze hoge snelheden. We spraken Bjorn van den Ende, een van de roeiers van de Holland 8 over zijn ervaringen met Project Speed.

Kan je wat meer vertellen over Project Speed?

Project Speed is een project in samenwerking met Red Bull waar we elektromotoren hebben gemonteerd aan onze Holland Acht, om zo vaker op wedstrijdsnelheid of nog harder te kunnen gaa tijdens de trainingen.

Project Speed is een project in samenwerking met Red Bull waar we elektromotoren hebben gemonteerd aan onze Holland Acht, om zo vaker op wedstrijdsnelheid of nog harder te kunnen gaa tijdens de trainingen.

Project Speed is een project in samenwerking met Red Bull waar we elektromotoren hebben gemonteerd aan onze Holland Acht, om zo vaker op wedstrijdsnelheid of nog harder te kunnen gaa tijdens de trainingen.

Hoe zijn jullie hier op gekomen?

Het is ontstaan omdat wij opzoek waren naar iets waar we onze wedstrijdsnelheid “makkelijker” mee konden nabootsen zonder dat we daar een enorme fysieke inspanning voor moeten leveren. Het voordeel daarvan is dat je dan veel vaker op hoog tempo kan trainen. De fysieke inspanning tijdens een wedstrijd is zo enorm groot dat je dit niet al te vaak kan doen zonder dat je afbreuk doet aan je fysiek. Nu kunnen we vaker onze techniek trainen en technisch goed blijven roeien als alles sneller gaat.

Het is ontstaan omdat wij opzoek waren naar iets waar we onze wedstrijdsnelheid “makkelijker” mee konden nabootsen zonder dat we daar een enorme fysieke inspanning voor moeten leveren. Het voordeel daarvan is dat je dan veel vaker op hoog tempo kan trainen. De fysieke inspanning tijdens een wedstrijd is zo enorm groot dat je dit niet al te vaak kan doen zonder dat je afbreuk doet aan je fysiek. Nu kunnen we vaker onze techniek trainen en technisch goed blijven roeien als alles sneller gaat.

Het is ontstaan omdat wij opzoek waren naar iets waar we onze wedstrijdsnelheid “makkelijker” mee konden nabootsen zonder dat we daar een enorme fysieke inspanning voor moeten leveren. Het voordeel daarvan is dat je dan veel vaker op hoog tempo kan trainen. De fysieke inspanning tijdens een wedstrijd is zo enorm groot dat je dit niet al te vaak kan doen zonder dat je afbreuk doet aan je fysiek. Nu kunnen we vaker onze techniek trainen en technisch goed blijven roeien als alles sneller gaat.

Hoe werkt het?

Er is een speciale rigger gebouwd waar twee elektromotoren op zijn gemonteerd. Deze leveren allebei zo’n 6 KiloWatt. De motoren zitten aan de voorkant (bij de stuur) van de boot en duwt de boot vooruit. Door middel van twee joysticks bediend onze stuurvrouw (Aranka Kops) de motoren. We kunnen de motoren op verschillende standen zetten, zodat we kunnen spelen met de snelheden.

Er is een speciale rigger gebouwd waar twee elektromotoren op zijn gemonteerd. Deze leveren allebei zo’n 6 KiloWatt. De motoren zitten aan de voorkant (bij de stuur) van de boot en duwt de boot vooruit. Door middel van twee joysticks bediend onze stuurvrouw (Aranka Kops) de motoren. We kunnen de motoren op verschillende standen zetten, zodat we kunnen spelen met de snelheden.

Er is een speciale rigger gebouwd waar twee elektromotoren op zijn gemonteerd. Deze leveren allebei zo’n 6 KiloWatt. De motoren zitten aan de voorkant (bij de stuur) van de boot en duwt de boot vooruit. Door middel van twee joysticks bediend onze stuurvrouw (Aranka Kops) de motoren. We kunnen de motoren op verschillende standen zetten, zodat we kunnen spelen met de snelheden.