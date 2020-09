Tijdens zijn 100 MXGP’s belandde Coldenhoff talloze keren op het podium en pakte hij ook 4 zeges. Zijn mooiste herinneringen bewaart hij misschien toch aan die ongelofelijke prestaties tijdens de Motocross of Nations in 2018, toen hij in Amerika iedereen liet zien wie de baas was, en 2019, toen hij dat kunststukje herhaalde en TeamNL de titel schonk in eigen land.

Daarnaast geldt in de GP-zege in Imola in 2019 als hoogtepunt voor Coldenhoff in zijn individuele carrière. “Natuurlijk zijn dat altijd de momenten dat je wint”, geeft The Hoff aan welke momenten hem het meeste bij zijn gebleven. “In Imola won ik voor het eerst allebei de manches en bovendien was dat toen totaal niet verwacht. Uiteindelijk was dat wel de mooiste GP van allemaal voor mij.”

Naast die topklasseringen in al die races, kunnen we die lange reeks achtereenvolgende deelnames natuurlijk ook meerekenen als topprestatie. De KTM-piloot reed tijdens de MXGP van Faenza namelijk zijn 103e GP op rij (MX2 meegerekend). Daarmee is hij, op één coureur na, de crosser met de meeste wedstrijden achter elkaar ‘zonder blessures’. Dat moet tussen aanhalingstekens staan, omdat er zeker wel blessures zijn geweest. Iedereen die crost raakt wel eens geblesseerd, maar niet iedereen heeft de mentale kracht om met blessures te blijven doorrijden en goed te presteren.

Ook in 2019, toen Coldenhoff zijn beste seizoen tot nu toe reed, moest hij dealen met een zware blessure. In het voorseizoen liep hij een compressiebreuk in zijn rug op en brak hij ook nog is zijn pols. “Dat was denk ik wel de zwaarste blessure waarmee ik ooit heb doorgereden”, vertelt Coldenhoff over die zware periode. Zo’n acht maanden na het noodlottige ongeval pakte Coldenhoff een podium in Lommel, juist de plek waar hij die zware blessure opliep. Het geeft maar aan hoe sterk The Hoff in zijn hoofd is.

Daarnaast is Glenn duidelijk over hoe hij het voor elkaar kreeg om zoveel wedstrijden achter elkaar te kunnen rijden. “Ik moet zeggen dat ik mezelf heel goed verzorg”, stelt de 29-jarige crosser, die uitlegt dat dat een onderschat aspect is van de sport. “Dat is denk ik iets wat veel mensen niet begrijpen: wat daar allemaal bij komt kijken.” Kort maar krachtig, Coldenhoff lijdt buiten het crossen om, soms maar een saai leventje. Alles staat in het teken van zo fit mogelijk blijven: “Ik ga ’s avonds vroeg naar bed en sta ook weer op tijd op. Ik probeer elke dag hetzelfde ritme aan te houden. En ik eet gigantisch gezond. Ik ga drie keer per week naar de masseur, dus mijn lichaam wordt heel erg goed onderhouden.”

Coldenhoff in training

Daarnaast helpen de ervaringen van Coldenhoff uit zijn jeugd en het feit dat hij al jaren rondrijdt in de het WK. “Ik heb wel heel veel blessures gehad in mijn jeugdcarrière en daar leer je ook van. Inmiddels heb ik zoveel ervaring in de MXGP dat ik mijn eigen limieten ken. De grote crashes weet ik gelukkig te beperken.” Wat overigens niet betekent dat Coldenhoff het rustig aan doet. “Ik weet ook hoe ik die grenzen moet opzoeken, anders doe je niet vooraan mee.”

Als Coldenhoff één moment aan moet wijzen, waarop zijn carrière ook zomaar de verkeerde kant op had kunnen gaan, moet hij heel ver terug. “In 2010 verbrijzelde ik mijn elleboog. Toen ik terugkwam uit de operatiekamer en wakker werd, wilde niemand wat zeggen. De verpleegster begon te huilen en legde uit dat ze het niet hadden kunnen maken. Uiteindelijk is dat gelukkig, door extra operaties en na extra lang herstel, toch goed gekomen. Maar er is nooit een moment geweest waarop ik niet meer op wílde stappen door blessures, het was toen meer de vraag of ik het ooit nog zou kunnen.”