Na een valse start in Bahrein kruisen

en Charles Leclerc in Saoedi-Arabië opnieuw de degens. Het is de Ferrari-coureur die lange tijd het voordeel in handen heeft, maar in de slotfase van de race zien we een ontketende Max. Wat volgt is een duizelingwekkend gevecht om

, waarbij Charles probeert Verstappen in de val te lokken en de regerend wereldkampioen tracht zo dicht mogelijk bij zijn jeugdrivaal te blijven. Na enkele verwoede pogingen slaagt Verstappen er drie ronden voor het einde in om de leiding over te nemen, en die geeft hij niet meer weg.