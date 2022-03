Horizon: Forbidden West is een prachtige game, maar kan ook zeker overweldigend zijn. Er is immers zoveel te doen, dat je bepaalde dingen gewoon mist omdat je maar besluit om ergens mee te beginnen en het ‘wel ziet’. Daarom geven we je vandaag een aantal handige tips om ervoor te zorgen dat je het meeste uit deze nieuwe titel van Guerilla Games kan halen.

1 - Pas je spelbeleving aan naar jouw wensen

Meteen aan het begin krijg je de optie om een moeilijkheidsgraad te kiezen, en het enige wat dit aanpast is hoeveel schade vijanden doen en hoeveel HP ze hebben. Maar, als je Story of Easy als moeilijkheidsgraad kiest kun je aanpassen hoe lang je Concentration aan blijft staan. Concentration geeft je de mogelijkheid om je aanvallen te richten in slow motion. Ook kun je aanpassen hoe erg de wereld vertraagt op het moment dat je jouw menu met wapens opent.

Een laatste interessante optie om aan te passen is of je in Explorer Mode speelt of in Guided Mode . Explorer haalt alle indicaties op je scherm weg die je vertellen waar je heen moet, dus kun je, zoals de naam al aangeeft, naar hartelust ontdekkingsreiziger spelen. Guided Mode vertelt je wel waar je heen moet, dus wil je liever het verhaal gestroomlijnd ervaren, dan is dit de beste optie.

2 - Laat het spel je vertellen waar je kan klimmen

Eén van de grootste kritiekpunten van het originele Horizon: Zero Dawn was dat je niet overal kan klimmen. Je kan nog steeds niet overal klimmen, maar wel op een stuk meer plekken dan voorheen. De game vertelt je daarover als je Climbing Annotations aanzet in je optiemenu. Het enige dat je hoeft te doen is naar je instellingen te gaan, naar ‘Visuals’ te gaan en daar Climbing Annotations op ‘altijd aan’ zetten. Normaal gesproken moet je jouw omgeving scannen om te zien waar je kan klimmen, maar door deze optie aan te zetten, zie je altijd waar dat kan en gaat alles een stuk makkelijker en vloeiender.

3 - Pak alles op

Een ander groot punt van frustratie was het looten in Zero Dawn. Aloy kon maar weinig bij zich dragen, en als je wilde craften – een behoorlijk groot onderdeel in de game – moest je vaak weer erop uit om alles te vinden. Dat probleem is nu opgelost, want Aloy heeft nog steeds maar weinig ruimte, maar alles wat ze te veel oppakt wordt automatisch naar haar stash gestuurd . Als je dus geen items meer hebt hoef je alleen maar naar deze magische doos te lopen, alle categorieën met één druk op de knop te laten bijvullen, en je kan weer aan de slag. Kortom: alles verzamelen dus!

4 - Let op je skill points

In Zero Dawn kon je in principe binnen afzienbare tijd alle skills krijgen die je zou willen. In Forbidden West is dat iets anders, want er zijn behoorlijk wat skill trees bijgekomen, en daarom is het dus veel moeilijker geworden om alles bij elkaar te sprokkelen. Beter is het om je op één skill tree te richten. Er zijn zes trees: Warrior, Trapper, Hunter, Survivor, Infiltrator en Machine Master.

Warrior richt zich op vechten, Trapper op het plaatsen van valstrikken, Hunters richten zich op concentratie en wapen technieken, Survivors op verdedigend spelen met veel HP, Infiltrator pakt het aan op een stealthy manier en Machine Master is, zoals de naam doet vermoeden, bekwaam met machines. Kijk dus goed welke speelstijl bij jou past en richt je dan ook voornamelijk op die skill tree.

5 - Leer wat voor en hoeveel schade je doet

Er zijn verschillende types schade in Horizon: Forbidden West en dat betekent dat je goed moet nadenken over hoe je de machines te lijf gaat , want het kan zijn dat jouw aanvalsstrategie geen enkel effect heeft op je tegenstander. Er zijn in principe vier hoofdcategorieën van schade: Impact, Tear, Explosive en Elemental.

De eerste drie zijn recht door zee. Impact is fysieke schade die je aanricht door middel van standaard munitie en je speeraanval. Tear is schade die je aanricht met het doel om bepaalde delen van de machines af te schieten. Explosive is schade die je aanricht met het doel om… nou ja, explosieve schade toe te richten.

Elemental is opgedeeld in Acid, Fire, Frost, Plasma, Purgewater en Shock .

Acid en Fire zijn je standaard Damage Over Time-aanvallen;

Frost richt meer schade aan machines toe wanneer ze ‘broos’ zijn geworden;

Plasma is een element dat explodeert na een korte wachttijd ;

Purgewater zorgt ervoor dat de machines in de ‘Drenched’-status komen waardoor hun aanvallen geen elementale effecten met zich meedragen en waardoor Frost en Shock-aanvallen meer schade doen;

Shock kan je vijanden stunnen .

Bepaal dus per machine wat voor schade je wilt aanrichten en zorg ervoor dat je altijd zeker weet wat de meest effectieve manier is om zo makkelijk mogelijk door je vijanden te komen.