Hou deze vijf Red Bull-spelers in de gaten bij de Champions League

1. Justin Kluivert (21)

De Nederlandse buitenspeler is op huurbasis overgekomen van AS Roma, waar hij niet altijd was verzekerd van een basisplaats. De zoon van Patrick Kluivert heeft bij

2. Dayot Upamecano (21)

De Franse verdediger maakte vorig seizoen grote indruk in de Champions League-campagne van RB Leipzig. Het was dan ook niet zo gek dat deze zomer topclubs als Liverpool en Manchester United streden om de handtekening van het talent. Red Bull Salzburg pikte Upamecano als jonge speler op bij Valenciennes, waarna hij in 2017 de Oostenrijkse club verruilde voor RB Leipzig. In de groepsfase van de Champions League zullen aanvallers als Edinson Cavani, Marcus Rashford, Kylian Mbappé en Neymar weer vervelende avonden krijgen tegen het Franse talent.

3. Christopher Nkunku (22)

Wederom een jonge Fransman in de selectie van RB Leipzig. Vijf jaar geleden maakte de middenvelder zijn debuut in de Champions League voor Paris Saint-Germain, maar uiteindelijk wist hij nooit een vaste basisplaats te veroveren in het Franse sterrenensemble.

4. Dominik Szoboszlai (19)

Ondanks zijn piepjonge leeftijd was de Hongaarse middenvelder vorig jaar goed voor negen doelpunten en veertien assists in de Oostenrijkse competitie. Op zijn negentiende heeft de voormalig jeugdspeler van Videoton ook al tien wedstrijden voor de nationale ploeg van Hongarije gespeeld. Er moet zeker niet raar worden opgekeken als de middenvelder uiteindelijk voor een groter bedrag dan Haaland vertrekt uit Salzburg. Lokomotive Moskou, Atlético Madrid en Bayern München zijn in ieder geval gewaarschuwd voor het Hongaarse toptalent.

5. Patson Daka (22)