How I Became Pro: Els Visser

Het verhaal van hoe Els Visser professioneel triatleet is geworden is uniek. De getalenteerde triatleet is tevens een dokter in de chirurgie en een overlevende van een schipbreuk in Indonesië.

Als sportliefhebber beoefende Els van jongs af aan al verschillende sporten totdat ze in 2008 haar volledige aandacht richtte op haar studie geneeskunde. De ambitieuze studente wilde alleen maar goede resultaten behalen. Naast haar studie was er ook ruimte voor plezier bij haar studentenvereniging waar ze lid en later tevens voorzitter van was.

Voor studies reisde Els de wereld over. Tijdens haar reis door Indonesië in 2014 zonk plotseling de boot, die ze met 24 andere passagiers had genomen, midden in de nacht. Els was genoodzaakt om 8 uur lang te zwemmen naar een nabijgelegen eiland waar ze de volgende dag uiteindelijk werd gered door een passerende boot. Deze bizarre ervaring heeft Els er toe gebracht dat ze haar leven ten volle wil leven en haar dromen wil najagen.

