Te intensief trainen is een van de grootste fouten die recreatieve HYROX-atleten maken, aldus Piers Plowman, Education Manager bij de HYROX Academy. Hoewel intensiteit essentieel is voor succes op de wedstrijddag, is het net zo belangrijk om te weten wanneer je het rustiger aan moet doen.

Plowman weet hoe belangrijk een evenwichtige training is. Hij heeft een masterdiploma in sportcoaching van de Universiteit van Loughborough en heeft atleten gecoacht binnen het Olympic Pathway- en Paralympisch programma van British Triathlon.

Tijdens het Red Bull HYROX Coaches Camp spraken we met Plowman om te ontdekken waarom slimmer trainen, in plaats van harder, de sleutel zou kunnen zijn tot betere resultaten.

Houdt de intensiteit van je training je tegen? © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

01 Wat betekent ‘te veel intensiteit’ eigenlijk?

Voor Plowman betekent dit training die atleten niet genoeg kans geeft om een groot aanbod aan vaardigheden en fysieke capaciteiten te ontwikkelen. Hij heeft dit niet alleen gezien bij het opleiden van coaches via de HYROX Academy, maar ook als atleet met jarenlange ervaring. Zijn aanpak om de loopefficiëntie bij HYROX te verbeteren , benadrukt ook het belang van bewegingskwaliteit boven alleen intensiteit.

“We hebben zowel lage als hoge intensiteit nodig. We hebben verschillende soorten prikkels nodig als het gaat om kracht en conditie, maar vooral gericht op beweging. HYROX zet heel veel functionele motorische vaardigheden echt in de schijnwerpers en we moeten proberen al die vaardigheden samen te ontwikkelen,” legt Plowman uit.

“Wat we vaak zien, is dat atleten niet echt werken aan de hoeveelheid bewegingsvaardigheden dat ze eigenlijk zouden kunnen leren, om zo efficiënter te kunnen bewegen,” vervolgt hij.

Piers Plowman op het Red Bull HYROX Coaches Camp in 2026 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Een verkeerde balans zorgt er vaak voor dat je op raceday onder je niveau presteert. Piers Plowman

02 Waarom is te veel intensiteit een probleem?

Plowman legt uit dat uitsluitend trainen op hoge intensiteit een onevenwicht kan veroorzaken.

“Die onevenwichtigheid zorgt er vaak voor dat je op de wedstrijddag niet optimaal presteert, tenzij je van tevoren bewust bent blootgesteld aan… wisselende situaties.”

03 Waar moet de HYROX-training dan wel op gericht zijn?

Plowman vindt dat atleten zowel hun training als hun intensiteitsniveaus moeten variëren. De focus moet liggen op het opbouwen van aërobe capaciteit en spieruithoudingsvermogen , het verbeteren van de VO2 max en het behouden van een goede techniek en bewegingskwaliteit als je moe bent. De training moet ook worden opgebouwd in opeenvolgende fasen.

04 Moeten de stations de basis van je training vormen?

Laat de stations je HYROX-training niet overheersen © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Plowman ziet vaak dat beginners zich uitsluitend richten op de eisen van een HYROX-race – de acht trainingsstations en het hardlopen – maar deze aanpak kan schadelijk zijn.

“Fundamentele bewegingsvaardigheden, het ontwikkelen van stabiliteit en het mogelijk maken van echt efficiënte bewegingen zijn een van de belangrijkste pijlers voor hoe een beginner moet beginnen. Een veelgemaakte fout is om je meteen op de workoutstations te focussen en de intensiteit enorm op te voeren,” zegt Plowman.

"Goede basistechniek, stabiliteit en efficiënt bewegen zijn de belangrijkste pijlers waarmee een beginner moet starten. Veel mensen maken de fout om zich direct op de stations te gooien en meteen volle bak te gaan," aldus Plowman.

Ongeacht het niveau van de sporter raadt hij aan om de voorbereiding op te splitsen in opeenvolgende fasen waarin de trainingsbelasting geleidelijk wordt opgebouwd en rustdagen worden ingelast. Vooral wie net begint met HYROX-training heeft baat bij een trainingsblok van 8 tot 12 weken dat gericht is op het ontwikkelen van bewegingskwaliteit en basisvaardigheden.

05 Waarom zijn bewegingskwaliteit en motorische vaardigheden belangrijk?

Focus on how well you move, not just how hard you train © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Plowman legt uit dat „afhankelijk van hun achtergrond in sport en lichaamsbeweging, ze misschien nog niet alle motorische vaardigheden hebben ontwikkeld die we graag terugzien in een HYROX-race.”

Hij moedigt atleten aan om hun bewegingsbereik en bewegingskwaliteit te verbeteren voordat ze overgaan op meer wedstrijdgerichte, intensieve training.

„Als uitgangspunt,” stelt Plowman voor, „moeten beginners zich concentreren op bewegingskwaliteit en bewegingsbereik, en daarbij intensiteit toevoegen die specifiek is afgestemd op hun individuele behoeften. Coaches moeten in kaart brengen wat die behoeften zijn en hoe ze daar effectief op kunnen inspelen.”

Hij moedigt atleten aan om via een 'trechter van variatie' op te bouwen: begin met gecontroleerde oefeningen om de juiste techniek op de stations onder de knie te krijgen, voordat je wedstrijdvermoeidheid en tempodruk door een te hoge intensiteit toevoegt.

06 Moet je elke week een volledige HYROX-simulatie doen?

Volledige racesimulaties hebben zeker hun nut, maar timing is belangrijker © Tomás Fernandes/Red Bull Content Pool

Het opnemen van een volledige racesimulatie in je wekelijkse training is volgens Plowman een andere veelgemaakte fout.

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“Een volledige simulatie zorgt voor veel stress en levert niet de juiste hoeveelheid vooruitgang en aanpassing op waar ze van kunnen profiteren. We moeten heel goed nadenken over wanneer we een volledige simulatie in de training inpassen.”

Plowman raadt in plaats daarvan aan om te kiezen voor “segmenten of delen van het volledige raceformaat en daar herhalingen of sets met hogere intensiteit in te doen. Het moet niet worden gezien als iets wat standaard is. Het moet heel zorgvuldig worden geprogrammeerd en kan strategisch in het plan worden ingepast.”

07 Hoe belangrijk zijn taperen en herstel voor een race?

Voor Plowman zijn beide essentieel.

"We willen dat een atleet zo fris mogelijk aan de start verschijnt. Wat je vaak ziet gebeuren, is dat sommige atleten niet helemaal vertrouwen op het proces van de afgelopen macro- en microcycli... en vlak voor de race nog uit paniek een HIIT-training doen om snel wat extra winst te pakken," zegt hij.

Florian Mesaros viert zijn overwinning bij HYROX in Wenen © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Quotation We moeten ze de tijd geven die ze nodig hebben om te herstellen Piers Plowman

Tegen de wedstrijdweek is er echter weinig te winnen bij het er nog snel even een extra intensieve training tussendoor proppen. In plaats daarvan moet de focus verschuiven naar herstel en voorbereiding op de wedstrijddag .

“We moeten ons richten op herstel en het afbouwen van de trainingsbelasting. We moeten het totale trainingsvolume en de totale intensiteit wat verminderen, maar wel de consistentie en frequentie van de training behouden.”

Hij geeft een voorbeeld: “Als een atleet 5-6 sessies per week doet, kunnen we daar misschien nog 4 of 5 van behouden, maar de duur en de totale belasting van die sessies zouden drastisch omlaag gaan, zodat de atleet fris en actief blijft. Maar we moeten ze de tijd geven die ze nodig hebben om te herstellen.”

De belangrijkste les?

Harder trainen is lang niet altijd slimmer. Hoge-intensiteitstrainingen horen absoluut thuis in je HYROX-voorbereiding, maar wel met een doordacht plan. De sleutel tot een topprestatie op raceday is een slimme balans tussen uithoudingsvermogen, kracht, techniek en efficiëntie, gecombineerd met voldoende hersteltijd.

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Wie is Piers Plowman? Piers Plowman is een voormalig Brits triatloncoach, leraar lichamelijke opvoeding, HYROX-atleet en opleidingsmanager bij de HYROX Academy. Hij heeft ook een masterdiploma in sportcoaching. Nicky Freymond Nicky Freymond is een freelance schrijfster uit Boise, Idaho. Ze heeft een passie voor alles wat met competitieve fitness te maken heeft, maar ook voor trailrunning en hardlopen. Ze heeft artikelen geschreven voor bladen als Red Bulletin en Barbend, en werkt momenteel als journaliste voor Morning Chalk Up