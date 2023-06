Improvisatie X Freestylen: 5 tips van de pro's om je skills te verbeteren

Ze moeten snel kunnen schakelen en on the spot laten zien dat ze creatief zijn, hun eigen stijl ownen en entertaining zijn door showmanship te tonen. We verkennen de kunst om te improviseren en geven tips van de pro’s om je te helpen deze skill uit te breiden.

Improvistatie a.k.a. Freestyle

Improvisatie – ook freestyle genoemd is de basis van alle dansstijlen en is niet zozeer een dansstijl. Freestyle is een door de media bedachte term en deze wordt in de dansscene niet gebruikt. Een choreografie ontstaat vanuit improvisatie in elke dansvorm- of stijl. De grote pioniers van de verschillende stijlen zijn begonnen door gewoon te gaan bewegen. Uiteindelijk, na heel veel bijschaven en herhaling, ontstonden er bepaalde bewegingen die typerend zijn voor die stijl. Ze hebben die vervolgens vastgelegd voor alle generaties die daarna kwamen.

"Niemand maakt het uit als je niet goed kunt dansen. Sta gewoon op en dans. Geweldige dansers zijn juist geweldig vanwege hun passie." Martha Graham

Iedereen kan improviseren, het is slechts een kwestie van beginnen met bewegen. Je kunt improviseren met of zonder muziek. Alleen of samen. Wanneer je samen improviseert kun je door elkaars aanraking een nieuwe beweging starten, dat noem je contact-improvisatie. Het belangrijkste is dat je niet te veel nadenkt. Begin gewoon met bewegen en laat je leiden door je lichaam en door de muziek.

Door freestyle zijn andere stromingen ontstaan, zoals krumping uit clowning is ontstaan of zoals moderne dans vanuit ballet.

Kid David © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

Hoewel er zeker geen verkeerde manier is om te freestylen en het gebaseerd is op uniciteit en improvisatie in het moment, zijn er enkele trucs en tips die je kunt toepassen om het meeste uit je danssessie te halen.

1. Begin gewoon te bewegen

Deze tip lijkt misschien voor de hand liggend. Het is gemakkelijk als je voor het eerst begint met freestylen. Het doel van freestylen is om je eigen unieke stem uit te drukken en bewegingen te creëren die individueel zijn en ontstaan vanuit een creatieproces. Verstrikt raken in de ins en outs van freestylen heeft vaak een negatief effect op het eigenlijke dansen van de danser. Dus zet je angsten en oordelen opzij en begin gewoon je lichaam op de muziek te bewegen.

B-boy Wing danst in Hotel Couvent des Minimes in Lille, Frankrijk © Little Shao/Red Bull Content Pool

2. Concentreer je op één of twee stijlen binnen je freestyle

In plaats van te proberen in elke stijl te kunnen freestylen en onder de knie te krijgen, kies je één of twee stijlen die goed aanvoelen en concentreer je je op het beheersen daarvan. Je hebt zelf een bepaald gevoel bij een muziekgenre dat je motiveert en je vanzelf in beweging brengt. Probeer op dat gevoel door te gaan en de bijbehorende stijl te beheersen. Kies welke stijl je het meest aantrekt en besteed je tijd aan het regelmatig oefenen van de technieken van die stijl.

Het is niet zo dat je gedwongen bent om binnen het genre van de muziek te blijven. Je kunt bijvoorbeeld ook heel goed hiphop-bewegingen doen op klassieke muziek of moderne dans op dancehall. Het gaat erom hoe het voelt voor jou, hoe jij het interpreteert en hoe jij je wilt uiten.

"Wees uniek. Ontdek wat je in huis hebt en zorg dat je kunt laten zien wat jou anders maakt." Marty Kudelka

3. Film jezelf en kijk video’s van dansers die je inspireren

Het is goed om jezelf te filmen en terug te zien, omdat je soms denkt dat je iets doet maar als je dan jezelf terugziet dan doe je het toch niet. Of je ziet jezelf dingen doen waarvan je je niet bewust was. Daar kun je alleen achter komen door jezelf te filmen en dan terug te kijken waar je jezelf kunt verbeteren. Daarnaast is het een mooie manier om je progressie vast te leggen.

Het is super inspirerend om video’s te kijken van andere dansers die je goed vindt en waar je naar op kijkt. Je kunt ze bestuderen hoe zij met muzikaliteit omgaan, welke bewegingen ze maken, hoe ze zich in hun gezicht uit drukken en hoe ze hun algehele stijl en persoonlijkheid naar voren brengen.

Ballet en breakdance botsen op hypnotiserende wijze Danza Firenze festival © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

4. Volg een dansles

Natuurlijk draait freestylen om je eigen invulling, maar dat betekent niet dat je geen dansles of twee kunt volgen om nieuwe bewegingen te leren die je kunt integreren in je improvisatie. Danslessen zullen je vaardigheden en bewegingen uitbreiden en je ideeën geven over hoe je je eigen stijl kunt verbreden. Een dansles laat je ook kennismaken met de stijlen van andere dansers, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat je een nieuwe dansstijl vindt die je net zo leuk vindt.

En een dansles geeft je de kans om jezelf te zien dansen voor een spiegel en voor een publiek, zodat je feedback kunt krijgen en kunt zien hoe geweldig je eruitziet als je het doorbreekt.

"Zie de muziek, hoor de dans." George Balanchine

5. Activeer je creativiteit

Freestylen of improviseren is een ongelooflijke manier om je creativiteit de vrije loop te laten en je begrip van jezelf te vergroten. Maar voordat je dit kunt doen, moet je eerst leren hoe je je creativiteit kunt activeren. De meeste mensen besteden de dag niet aan het focussen op hoe ze hun creativiteit kunnen uiten. In feite is het dagelijkse leven voor velen een manier om onze creativiteit te onderdrukken. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop je je creatieve horizon kunt verbreden en je eigen unieke geest kunt aanboren.

Bezoek een dans- of theatervoorstelling, bekijk een kunsttentoonstelling, luister naar muziek, mediteer, lees boeken en/of neem de tijd om in de natuur te zijn. Dompel jezelf zoveel mogelijk onder in creatieve omgevingen, ook al is het maar een wandeling door een nieuw park. Hoe meer je je creativiteit kunt aanboren, hoe beter je zult zijn in freestylen.

Door deze tips in je dansontwikkeling op te nemen, kun je je vaardigheden op de dansvloer aanscherpen en je creativiteit uiten door middel van dans op nieuwe en inspirerende manieren.