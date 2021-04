Nog niet zo lang geleden voegde Activision de map Rebirth Island toe aan Call of Duty: Warzone. De map is kleiner en daardoor een stuk intenser dan de originele map Verdansk. Volgens een flink aantal geruchten werkt Activision aan een nieuwe map, als vervanger voor Verdansk . Deze map zou banden hebben met eerdere Call of Duty games, zoals Black Ops.

Er is helaas nog niet veel bekend over het nieuwe strijdtoneel, maar als je de gelekte informatie van het internet op een rijtje zet kom je toch al een heel eind. Wij vertellen je in dit stuk alles wat je moet weten over de nieuwe map.

Releasedatum nieuwe Warzone-map

Seizoen 3 van Call of Duty: Black Ops en Warzone begint op 22 april , als we kijken naar de einddatum van de seizoenspas in het huidige seizoen. De kans is groot dat spelers al voor 22 april een voorproefje krijgen van de nieuwe map, waarna de volledige ervaring bij de introductie van seizoen 3 beschikbaar is.

De slogan en het motto van Activision voor seizoen 2 was ‘ het einde begint ’. Alles wijst erop dat er een hoop vernieling aan het eind van dit seizoen plaatsvindt op de huidige map, Verdansk. In seizoen 3 beginnen spelers dan met een schone lei.

Omgeving

Warzone map © Activision

We weten helaas nog bar weinig over de inhoud van de nieuwe Warzone-map, maar een veelbelovend gerucht hint naar een nieuwe locatie die is gebaseerd op de Black Ops Cold War’s Fireteam: Dirty Bomb-maps. Deze maps bestaan uit Alpine, Ruka en Senatorium en bevinden zich allemaal in het Oeralgebergte in Rusland.

Als we de bestandsnamen van de mappen van dichtbij bekijken, beginnen deze allemaal met dezelfde lettercode. In de lijn der verwachting ligt dus dat de drie mappen, Alpine, Ruka en Senatorium, samengevoegd worden tot een enkele map . Tevens zijn er geruchten dat de ontwikkelaars ook andere attributen en elementen meenemen uit de drie mappen. Welke dat kunnen zijn, vertellen we je hieronder.

Features

Voertuigen

Warzone voertuigen © Activision

Als we doorgaan met de Fireteam: Dirty Bomb-theorie dan weten we ook meer over welke elementen terugkomen in op de nieuwe map. Om te beginnen is het logisch als we voertuigen als T-72 tanks, crossmotoren, buggy’s, sneeuwscooters en helikopters terug zullen zien. Of boten ook worden toegevoegd lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Legacy maps

Als de locatie van het Oeralgebergte juist blijkt te zijn, dan zullen fans van de oudere CoD-spellen waarschijnlijk razend enthousiast zijn. Twee klassieke locaties, Summit en WMD , bevinden zich namelijk ook in dit gebied. Deze kunnen daardoor met weinig moeite verwerkt worden in de nieuwe map.

Een saillant detail: WMD bevond zich op de berg Jamantaoe. De naam van deze berg kwam recentelijk terug in een easter egg op Rebirth Island. Als dat geen toeval is.

Zombies

Warzone Zombies © Activision

Hoe gaat Verdansk vernietigd worden en hoe zal de nieuwe arena daaruit ontstaan? Er zijn een paar opvallende nieuwe map-icoontjes toegevoegd die ons helpen met het beantwoorden van deze vragen.

Om te beginnen zijn er drie raketsilo's toegevoegd aan Verdansk. Deze waren zogenaamd ontdekt door “operatoren” in de lore van het spel en kunnen hinten naar een nucleaire gebeurtenis . “Een team van operatoren ontdekten raketsilo’s verstopt onder de drie oorlogsmonumenten onder de stad”, het vooruitzicht dat een nuke gelanceerd gaat worden lijkt daardoor bijna onvermijdelijk.

Verder zijn er nog meer hints die weggeven dat zombies worden toegevoegd aan de battle royale. De gestrande tanker gevuld met zombies die aankwam op de kust van Verdansk bijvoorbeeld. Is dit een voorproefje van de toevoeging van zombies aan de uiteindelijke nieuwe map in het Oeralgebergte? Het lijkt niet onmogelijk.