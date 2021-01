Gert-Jan Oskam kan zich de dag van zijn verkeersongeluk in 2011 nauwelijks herinneren. Het enige wat naar boven komt als hij eraan terugdenkt is: wakker worden in een rijdende ambulance met ondraaglijke pijn; door een dokter gevraagd worden of hij genoeg geld had om zich te laten behandelen; zich realiseren dat hij geen gevoel had in zijn onderlichaam en vanaf zijn middel verlamd was.

Dus, toen hij zei dat ik niet meer zou kunnen lopen, besloot ik alles te doen om zijn ongelijk te bewijzen Gert-Jan Oskam

Ten tijde van het ongeluk werkte Oskam in China als logistiek coördinator. Op zijn vlucht terug naar Nederland was hij er zeker van dat ze hem in Nederland zouden oplappen. Maar na de operatie leek de dokter blij dat Oskam zelfs met zijn arm bij zijn neus kon komen. "Hij zei: 'Je kunt je neus aanraken, dat is goed. Je moet geen verdere verbetering verwachten', herinnert Oskam zich. Het voelde als een klap in het gezicht om te horen dat hij zijn toestand maar moest accepteren. "Ik ben behoorlijk koppig," zegt hij. "Dus, toen hij zei dat ik niet meer zou kunnen lopen, besloot ik alles te doen om zijn ongelijk te bewijzen."

Deelnemen aan een klinische studie is de enige hoop die je hebt als je verlamd bent Gert-Jan Oskam

De eerste jaren bestonden uit zware trainingen. Naast zijn fysiotherapeutische sessies, ging Oskam naar de sportschool en speelde hij verschillende keren per week rolstoel rugby. "Als verlamde is trainen belangrijk om je energieniveau op peil te houden," legt hij uit. "Zelfs eenvoudige taken als aankleden vergen veel tijd en energie." Toen een dokter hem vertelde over een nieuwe studie in Zwitserland, STIMO (Stimulation Movement Overground), was Oskam enthousiast. "Deelnemen aan een klinische studie is de enige hoop die je hebt als je verlamd bent," zegt hij, "want met een normale training kom je niet op het niveau waar je van droomt."

Oskam kwam in 2017 bij STIMO in het Lausanne University Hospital voor een zeven maanden durende proef. Eerst liet hij elektroden chirurgisch in zijn onderrug inbrengen. Via deze elektroden worden elektrische pulsen naar het ruggenmerg gestuurd om de spieren te stimuleren, waardoor de resterende zenuwen die bij het ongeluk niet zijn doorgesneden, mogelijk worden geholpen om signalen van de hersenen naar de benen te transporteren. Na de operatie bracht Oskam de rest van zijn tijd in Lausanne door met strekken, opstaan en lopen, eerst met een harnas, daarna met krukken. Uiteindelijk was hij in staat om een paar stappen te zetten zonder hulp van een apparaat.

Vandaag loopt de 37-jarige zes keer zo snel als voordat hij aan de STIMO-proef meedeed. Terwijl hij in het begin maximaal 20 meter kon lopen, kan Oskam nu 100 meter verder lopen zonder uitgeput te raken. "Maar vergis je niet," zegt hij, "mijn conditie is sterk verbeterd, maar de rolstoel maakt nog steeds deel uit van mijn leven. Er is nog geen genezing."

Om het bewustzijn te vergroten, nam Oskam deel aan de Wings for Life World Run van 2019. In de afgelopen 16 jaar heeft de stichting Wings for Life meer dan 200 onderzoeksprojecten en klinische studies in 19 landen ondersteund en gefinancierd, waaronder de STIMO-proef. Red Bull dekt alle administratieve kosten van de stichting, dus 100 procent van alle donaties en entreegelden van de Wings for Life World Run gaat naar onderzoek naar ruggenmergletsel.

"Het is anders dan andere runs, mensen zijn enthousiast en heel ontspannen," zegt Oskam, die de sfeer van het evenement beschrijft. "Het gaat niet zozeer om competitie, maar om liefdadigheid en saamhorigheid." De Nederlander slaagde er in om met zijn rollator 100 meter te lopen, maar ondanks hoe indrukwekkend dit lijkt, was hij niet tevreden: "Het kostte me 30 minuten, terwijl ik thuis in 15 minuten makkelijk dezelfde afstand kan lopen." Vorig jaar heeft Oskam zijn plannen gepauzeerd vanwege een verdere operatie, maar in 2021 wil hij weer aan de start staan. Zijn nieuwe doel: 250 meter.

