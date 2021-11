Een kampioenschap als dit, met drie rijders zo dichtbij elkaar, hebben we nog nooit gezien. Jij ook niet. Heeft dat voor extra stress gezorgd?

“Om heel eerlijk te zijn niet. Als je kijkt naar het seizoen dat ik heb meegemaakt… het was eigenlijk al een onmogelijke missie om tweede te worden. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb vier races gemist. Ik heb zo ongelofelijk vaak van achter naar voren moeten rijden. Ik heb een paar grote crashes gehad … als ik het niet zou hebben gehaald, dan had ik toch rustig kunnen gaan slapen en mezelf in de spiegel aankijken, wetende dat ik er echt alles aan heb gedaan.”

Je hebt dit seizoen zo ongelofelijk veel meegemaakt, maakt dat deze titel nóg specialer?

“Ik heb, zoals Rico Verhoeven wel eens heeft gezegd, al acht tellen gehad dit jaar. Ik ben nog steeds elke keer teruggekomen. Dus ik moest dit afmaken!”

“Met alles wat ik heb meegemaakt, was het eigenlijk al onmogelijk om tweede te worden dit seizoen” Jeffrey Herlings

In 2018 werd je voor het eerst kampioen in de MXGP. Dit seizoen was veel spannender, maar jij leek rustiger. Was er nu meer of minder druk?

“Ik heb nu veel meer druk dan toen. Ik stond 97 punten voor met nog twee wedstrijden te gaan en hoefde ik eigenlijk alleen maar één manche uit zien te rijden. Maar iedereen verwachtte toen dat ik hem wel zou pakken. Het was ook de eerste MXGP-titel voor Nederland ooit. Maar nu moest ik winnen om kampioen te worden!”

Jeffrey Herlings tijdens de eerste race in Mantova © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Jij hebt met jouw titel ook het seizoen van KTM een beetje gered, die last droeg jij ook nog eens mee!

“Ja, ze zijn natuurlijk de titel in het WK MX2 kwijtgeraakt. EK hebben ze ook niet gehaald. Het outdoor kampioenschap in Amerika hebben ze dit jaar ook niet kunnen winnen. Alleen het WK supercross hebben we gewonnen, maar dat is inmiddels ook alweer een half jaar geleden. Dus dit was heel belangrijk voor KTM, maar uiteindelijk wil ik zelf natuurlijk gewoon winnen.”

Jeffrey Herlings MXGP 2021 in Lommel, België © Samo Vidic / Red Bull Content Pool “Al mijn jokers waren al op dit jaar, de enige joker die ik nog altijd heb is mijn snelheid!” Jeffrey Herlings

We kennen jou als een aanvaller, maar nu werd het wel heel spannend met nog één GP te gaan en dan drie punten achter.

“Liever had ik natuurlijk drie punten voor gestaan. Maar het was sowieso aanvallen. Of je nou drie punten voor staat of drie punten achterstaat, dat maakt niet uit. Je moet dan gewoon alles geven!”

Had je nog troeven achter de hand voor die laatste races?

“Nee. Al mijn jokers waren al op. De enige joker die ik altijd nog heb, is mijn snelheid!”

Je hebt nu vijf wereldtitels en je bent pas 27. Hoe lang denk je nog door te kunnen gaan?

“Momenteel heb ik nog twee jaar een contract bij KTM. Ik hoop dat ik nog één keer twee of drie jaar bij kan tekenen. Natuurlijk moeten we kijken hoe het loopt, maar dat is het doel!”