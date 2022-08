Jaan begon op gebouw de Rotterdam (149 meter) en eindigde op de Zalmhaventoren op een hoogte van (188 meter). De Zalmhaventoren is in zijn volledigheid 215 meter hoog. Jaan klom dus zo'n 39 meter, een steilheid vergelijkbaar met de Cauberg in Limburg, en legde een afstand van ongeveer 625 meter af. Vanwege het verschil in hoogtes van de gebouwen was het voor de doorgewinterde extreme sporter geen vanzelfsprekend project.