De gedurfde avonturier Jaan Roose ging op weg om te overwinnen wat nog niemand eerder had gedaan: de Straat van Messina, een watervlakte tussen het eiland Sicilië en het vasteland van Italië, oversteken op een 1,9 cm dunne slackline. Voor deze prestatie moest de 32-jarige Est meer dan 3.640 meter afleggen. Onderweg overtrof hij de vorige langste slackline wandeling van 2.710m - maar hij kwam tekort om een nieuw wereldrecord te vestigen, omdat hij slechts een paar meter van de finishlijn viel.

Bekijk de adembenemende actie opnieuw op Red Bull TV :

Jaan Roose steekt de Straat van Messina over Check hier hoe slackliner Jaan Roose als eerste persoon ooit de Straat van Messina, 3,6 kilometer lang en 265m hoog, te voet oversteekt.

Drie uur lang zette Jaan Roose een ontzagwekkende show neer van vaardigheid, focus en balans, waarmee hij een ongekende prestatie neerzette. Hij begon in Santa Trada, Calabrië, en eindigde in Torre Faro, Sicilië, waardoor deze oversteek een episch avontuur werd. De enorme afstand, het lastige weer en de hindernissen in de omgeving maakten de uitdaging nog groter.

Waarom koos Jaan Roose de Straat van Messina?

View of the Messina Strait © Andrea Zaffaroni / Red Bull Content Pool

De Straat van Messina is een smal kanaal in de Middellandse Zee dat de Italiaanse regio Calabrië scheidt van het eiland Sicilië. Eeuwenlang leek het idee om deze zeestraat over te steken net zo mythisch als de legendes beschreven in Homerus' werk 'De Odyssee', waar zeemonsters gevaarlijke draaikolken creëerden in deze wateren.

Roose wilde deze droom echter werkelijkheid laten worden door te slacklinen tussen twee iconische stalen constructies, de Pylonen van Messina, op de langste slackline in de geschiedenis. "De zeestraat heeft een historische en culturele betekenis die duizenden jaren teruggaat," legde Roose uit. "In combinatie met wisselende weersomstandigheden en sterke zeestromingen bood het een unieke kans om de grenzen van het slacklinen te verleggen."

Hoe werd de slackline opgezet?

The slackline was spanned between two old power pylons © Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

De slackline werd gespannen tussen oude hoogspanningsmasten met verschillende hoogtes, wat uiterste precisie vereiste. Een team van acht personen, waaronder Roose zelf, zette hem nauwkeurig op. Een helikopter vervoerde een loodstouw om de slackline op zijn plaats te leiden, de langste in de geschiedenis.

De lijn werd vervolgens gespannen met een op maat gemaakt liersysteem.

Op de dag van de overtocht beklom Roose eerst een toren van 265 meter op het Italiaanse vasteland. Daarna begon hij zijn reis op de slackline, waarbij hij eerst afdaalde tot het laagste punt, dat zich op een uitdagende 100 meter boven het water bevond. In de laatste fase steeg Roose 130 meter om het eindpunt te bereiken op de Torre Faro toren op Sicilië.

Waarom telde het wereldrecord niet?

Slechts 80 meter voor de finish viel Roose van de slackline. Ondanks dat hij een afstand liep die het vorige wereldrecord van 2.710 meter overtrof, vereisen de regels van de discipline een volledige oversteek zonder val om een nieuw record te valideren. Zijn val op het laatste stuk maakte dus ongeldig wat een opmerkelijk nieuw wereldrecord zou zijn geweest.

Een echte slacklining legende

Jaan Roose celebrates crossing the Messina Strait © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Roose's prestatie om 3,6 km over de Straat van Messina te lopen is niet alleen een sportieve mijlpaal, maar ook een symbool van veerkracht en vastberadenheid. Ook al viel de Est van de slackline nadat hij bijna drie uur had gelopen en heel dicht bij een nieuw wereldrecord slacklinen was, hij vond de kracht om door te lopen. Roose stond weer op en bleef lopen tot hij de pyloon aan de andere kant bereikte - om de eerste mens te worden die de Straat van Messina overstak op een slackline.

"Ik voel me 'jaantastisch', ik ben superblij, een beetje moe en afgemat...", zei hij bij de finish. "Ik heb geschiedenis geschreven", voegde Roose eraan toe, "Ik heb 3,6 km over de Straat van Messina gelopen! Het was een lange wandeling, vol verrassingen van begin tot eind, ik had wat moeilijkheden, maar het weer was goed, ik had meer wind verwacht."

Het was een lange wandeling, vol verrassingen van begin tot eind Jaan Roose

01 Wie is Jaan Roose?

Jaan Roose slacklines between two buildings in Doha, Qatar © Volodya Voronin/Red Bull Content Pool

De 32-jarige Est Jaan Roose is drievoudig wereldkampioen slacklinen - en de eerste en enige atleet die een dubbele backflip op een slackline heeft uitgevoerd. Roose is ook de houder van talloze wereldrecords en wereldprimeurs in de sport.

Zijn skills hebben er ook toe geleid dat hij als stuntman heeft meegedaan aan Hollywoodfilms, waaronder Assassin's Creed, en dat hij heeft meegedaan aan Madonna's MDNA World Tour.

Roose doet niet alleen mee aan wedstrijden, maar hij doet niets liever dan de wereld rondreizen en zijn ongelooflijke talent laten zien. Bekijk zijn laatste slacklinen avonturen hier .

02 Hoe blijft hij gefocust op de slackline?

Roose slacklines in Samburu County, Kenya © Migwa Nthiga/Red Bull Content Pool

Roose blijft gefocust tijdens het slacklinen door zijn opmerkelijke vermogen tot hyperfocus . Als hij zich concentreert op de lijn, gaat hij er zo in op dat hij omgevingsgeluiden, zoals auto's, fabrieksgeluiden en wind, kan negeren en zo zijn evenwicht en concentratie kan bewaren. Hij erkent echter dat deze intense focus een nadeel kan zijn, vooral bij highlining, omdat het cruciaal is om zich bewust te blijven van zijn omgeving.

Roose legt uit dat alleen focussen op de lijn riskant kan zijn, omdat hij dan belangrijke aanwijzingen kan missen, zoals een drone of vogels in de buurt. Om dit te beheersen, verlegt hij voortdurend zijn focus en past hij zich aan zowel de lijn als zijn omgeving aan. In moeilijke situaties gebruikt hij ademhalingsoefeningen om zichzelf te kalmeren en zijn concentratie te verbeteren.