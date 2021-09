Van de openingsrace van het seizoen tot de zege in Maggiora, de blessure in Oss en de waanzinnige comeback in Lommel. Jeffrey Herlings heeft al behoorlijk wat meegemaakt dit seizoen en dus is er ook genoeg materiaal voor de documentaireserie Behind the Bullet . ‘Het was een heel vet idee dat we samen met KTM en Red Bull hebben uitgewerkt. KTM is natuurlijk mijn team en Red Bull een grote sponsor van mij en die zijn heel sterk in media. Zo is het idee eigenlijk geboren.’ Herlings kijkt zelf ook met veel plezier naar de serie, al hoopt hij binnenkort wel nog meer van zichzelf te kunnen laten zien.

‘Wat mij betreft mogen we nog wel wat dieper behind the scenes komen. Mede door de blessure in Oss is dat er nu allemaal niet van gekomen. Er gebeurt zoveel in de GP-weekenden en dat krijg je als kijker ook allemaal mee. Wat er allemaal gebeurt met mij en het team tijdens en tussen de races in.’

Voor Herlings ligt de focus uiteraard op de wedstrijden zelf, al hoopt hij wel dat hij steeds meer van zichzelf kan laten zien in de serie. ‘Tot op heden ging er veel tijd uit naar die blessure, maar de komende weken gaan we steeds meer achter de schermen en ook trainingsdagen en trainingen naast de motor filmen.’ Zo komen we steeds meer te weten over het leven van The Bullet.

Ik zit zelf tijdens de races op de motor, dus ik weet niet precies wat er dan bij het team gebeurt. Dat is heel gaaf om terug te kunnen zien. Jeffrey Herlings

De schouderbladblessure die Herlings in Oss opliep, gooide het draaischema flink in de war. ‘Tussen die race en de race erna hebben we veel moeten schrappen. We wisten toen nog niet hoe het met de blessure zou gaan en bepaalde dingen moesten we toch ook wel privé houden.’

De aflevering van Oss is er wel eentje waar Herlings naar uitkijkt, of beter gezegd: die hij heel vet vindt. ‘Ik heb die aflevering toevallig al gezien en het is een hele mooie geworden. Je ziet alles wat er gebeurt, bijvoorbeeld ook wat mijn team meemaakt tijdens die manche. Hoe zij daar me omgaat en wat zich daar afspeelt terwijl ik rij.’

Terwijl Herlings nog op de baan is en strijdt voor de zege, maakt het team zich zorgen over zijn blessure en bereidt het alvast voor wat er na de finish gebeurt. Het is voor Herlings ook een nieuwe belevenis, zo geeft hij toe. ‘Ik zit zelf natuurlijk op de motor dus ik ben daar normaal niet bij. Heel gaaf is dat om terug te zien.’