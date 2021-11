Er zijn nog vijftig punten te verdelen in de laatste twee races van het seizoen. Herlings liet afgelopen weekend op dezelfde baan in Mantova al zien de allersnelste te zijn, maar een val zorgde ervoor dat hij in de achtervolging moest. Vanaf de vijftiende plek reed hij naar de tweede plaats en finishte op een seconde van Romain Febvre , zijn grootste concurrent. Als de race nog één ronde langer had geduurd, dan had hij hem waarschijnlijk alsnog gewonnen.

Jeffrey Herlings tijdens de eerste race in Mantova © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

De tweede manche pakte hij wel en het was duidelijk te zien dat hij absoluut de snelste is in het Italiaanse zand. “Mijn snelheid is sowieso niet het probleem, dat hebben we wel gezien. Ik moet gewoon zorgen dat ik goed start. Als ik er goed bij zit, dan komt het goed!”

Voor Herlings is de opdracht duidelijk: “Ik moet waarschijnlijk allebei de manches winnen en dat kan ook! We gaan gewoon vol in de aanval. Ieder puntje telt!” Als Herlings beide manches wint, dan is de wereldtitel sowieso voor hem. Hij kan zich geen fout veroorloven: als hij achter Febvre eindigt in één van de manches, heeft hij de titel niet meer in eigen hand.

Jeffrey maakt zich klaar voor de GP van Mantova © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Woensdag 10 november wordt de GP van Mantova, de laatste wedstrijd in het WK motocross, verreden. Je kan de wedstrijd live volgen op NPO 1. De eerste manche is om 12.15 uur, de tweede om 15.15 uur. Rond 16:00 uur, als de tweede manche voorbij is, weten we of Herlings wereldkampioen geworden is.