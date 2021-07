Behind The Bullet: Achter de schermen bij de snelste crosser ter wereld

Voor het eerst een blikje achter de schermen in het leven van Jeffrey Herlings. Als de beste en meest gemotiveerde atleet in zijn sport, is het leven niet altijd makkelijk. De gevaren van de sport zijn The Bullet niet onbekend. De afgelopen twee seizoenen stonden in het teken van herstel. In de eerste aflevering zien we hoe Herlings toewerkt naar zijn eerste GP in negen maanden.