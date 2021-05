werd de pure snelheid in de afgelopen twee seizoenen niet omgezet in wereldtitels, dat moet in 2021 weer anders zijn. De nekblessure en de slepende pijn aan zijn voet zijn in de winter verholpen. “Ik heb geen materiaal meer in mijn lichaam zitten gelukkig en mijn voet voelt ook een stuk beter aan nu het volledig heeft kunnen helen.”

Anders dan veel van zijn collega’s koos Herlings ervoor om pas in mei weer te gaan racen, waar er ook opties waren om dat in februari of maart te doen. “Toen wisten we nog helemaal niet wanneer we weer zouden starten, dus dan heeft het helemaal geen zin om volle bak te gaan. Maar wanneer we weer gaan racen, gaan we er weer helemaal voor!”